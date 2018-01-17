安吉集中宣判“地沟油”火锅案

近日，浙江省湖州市安吉县法院对当地广受关注的“地沟油”火锅案件进行了集中宣判，涉案的15名被告人分别被判处拘役3个月到有期徒刑2年不等，并处罚金。

据安吉县食品药品监管局稽查大队执法人员介绍，2015年3月，被告人吴某、张某在安吉县经营两家“麻麻最火锅店”期间，指使、授意厨房工作人员王某、周某、汪某等人，回收顾客吃剩的火锅底料，加工制作成“老油”，并将“老油”反复用于制作火锅汤料销售。

另一起案件中，被告人杨某甲、杨某乙于2016年11月至2017年3月，在经营“镇与火锅店”期间，指使店内员工采用上述手段加工制造“口水油”，再销售给顾客食用。

2017年3月，在安吉县食品药品监管局和县公安局联合开展的打击“地沟油”案件统一收网行动中，上述火锅店被查。此外，当地的“爱尚火锅店”“要德火锅店”也在同期被查。

法院依据《刑法》第一百四十四条规定，按生产、销售有毒、有害食品罪追究涉案人员刑事责任。