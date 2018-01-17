这两家蔬菜的杀虫剂用过头了 不合格产品立即停止销售

饮食有度，荤素搭配，营养均衡，这是当前提倡的饮食法则。每天摄入一定量的蔬菜以增加维生素已成为每天的“指定动作”，但是购买蔬菜也要擦亮眼睛。近期，国家食品药品监督管理总局组织抽检薯类和膨化食品、蜂产品、糕点、豆制品和食用农产品等366批次样品，抽样检验项目合格样品355批次，不合格样品11批次，其中就有蔬菜的“身影”。

据《总局关于11批次食品不合格情况的通告》，广州市白云区江南果菜批发市场经营管理有限公司（鲜菜区335档）销售的来自广州市白云区广州江南果菜批发市场常青园果菜的菠菜，毒死蜱检出值为0.62mg/kg，比国家标准规定（不超过0.1 mg/kg）高出5.2倍；陕西省西安市长安区郭杜产业开发区陕西朱雀农副产品物流有限公司销售的小青菜（普通白菜）啶虫脒检出值为1.44mg/kg，比国家标准规定（不超过1 mg/kg）高出44.0%；氟虫腈检出值为0.045 mg/kg，比国家标准规定（不超过0.02 mg/kg）高出1.25倍。记者了解到，毒死蜱、啶虫脒和氟虫腈皆为杀虫剂。

对抽检中发现的不合格产品，国家食品药品监督管理总局已通报相关省份依法予以查处，要求广东、陕西等省（市）食品药品监督管理局责令食用农产品集中交易市场开办者查清进货渠道、产地等信息并向相关部门报告，食用农产品销售者对不合格产品要立即停止销售。

（广州日报全媒体记者曾繁莹）