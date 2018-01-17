兰州牛肉拉面、河南羊肉烩面、陕西臊子面、老北京炸酱面，面条在我国饮食文化中有着重要的地位。有些人煮面时会注重营养均衡，加点菜进去，但很少人会想到加点豆。

时间匆忙时，不少人都会自己煮面条。但是平常吃到的精白面中，谷皮、糊粉层和胚芽会被分离出来，仅留下淀粉含量高的胚乳部分，膳食纤维损失严重，B族维生素和矿物质损失约为60%~80%。从营养学角度建议，煮面时可以加点大豆或豆制品，既增加了蛋白质和膳食纤维等营养素，还特别适合糖尿病和血糖高的人群食用。

研究证明，豆类与谷类混合食用，其蛋白质利用率接近或相当于动物性食品。面条中的蛋白质含量相对较低，缺乏赖氨酸。豆类中赖氨酸较多，还含有较丰富的钙、铁、维生素B1、维生素B2和烟酸，能补充谷类营养的不足。谷类中的含硫氨基酸较多，豆类中较少，也能弥补豆类的不足。“煮面时加点豆”可以起到蛋白质互补，营养提高了一大截。除了大豆，芸豆、豌豆、蚕豆、菜豆、扁豆等杂豆的蛋白质含量也高于谷类。另外，豆类富含膳食纤维，可以缓解慢性便秘、降低胆固醇水平。

市场上的面条多由精白面粉制成，也有荞麦面条、燕麦面条、大麦面条、蔬菜面条等，大家可以多选全谷类多的，购买时一定要看清楚食品配料表。（张光成）