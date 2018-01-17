可发布处方药广告专业刊物又增五个

1月5日，国家食品药品监管总局发布通告，经审核，《神经病学与神经康复学杂志》等5个医学、药学专业刊物可以发布处方药广告。

刊物具体为：《神经病学与神经康复学杂志》（CN31-1927/R）、《骨科临床与研究杂志》（CN10-1396/R）、《中国药物评价》（CN10-1056/R）、《中华临床营养杂志》（CN11-5822/R）以及《中国合理用药探索》（CN10-1462/R）。

上述刊物的广告经营许可证号/营业执照统一社会信用代码分别为：3100120130063、京西工商广字第8084号、京西工商广登字20170094号、京东工商广字第0342号（1-1）、京西工商广登字20170172号。

《中华人民共和国药品管理法》第五十九条规定，处方药可以在国务院卫生行政部门和国务院药品监督管理部门共同指定的医学、药学专业刊物上介绍，但不得在大众传播媒介发布广告或者以其他方式进行以公众为对象的广告宣传。

据了解，自2002年至2016年，已公布的可发布处方药广告的医学、药学刊物已有300余个。