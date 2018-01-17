海南：外卖平台须切实履行责任义务

日前，从海南省食品药品监管局传来消息，近日，该省食药监部门相继对饿了么、百度外卖、美团外卖等网络餐饮服务平台负责人进行约谈，要求网络餐饮服务第三方平台严格落实《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》有关规定，切实履行责任义务，规范入网经营活动，配合监管部门共同做好网络餐饮服务食品安全管理工作。

约谈中，食品药品监管部门要求网络餐饮服务第三方平台严格按照《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》，认真落实入网餐饮服务提供者审查登记、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全事故处置等责任；对入网餐饮服务提供者的食品经营许可证进行审查，如实登记相关信息；在餐饮服务经营活动主页面公示餐饮服务提供者的食品经营许可证和量化分级等相关信息；加强对送餐人员的食品安全培训和管理；及时制止入网餐饮服务提供者的违法行为并立即报告。

据悉，根据海南省食药监局的部署，1月4日起，该省食药监部门在网络餐饮服务较为集中的海口市开展了网络餐饮服务专项整治工作。抽查发现，美团外卖平台的3家入网餐饮店没有公示食品经营许可证信息、1家入网餐饮店的食品经营许可证超过有效期，饿了么平台13家入网餐饮店没有公示食品经营许可证信息。监管部门已对涉嫌无证经营的3家餐饮服务单位进行了依法查处。（贺澜起 姜飞）