河北：订餐平台要守好门看好人办好事

编者按：《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（以下简称《办法》）1月1日起实施。《办法》明确网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者应履行食品安全责任和义务，并要求县级以上地方食品药品监督管理部门负责本行政区域内网络餐饮服务食品安全监管工作。

为落实《办法》规定，近日，各地食品药品监管部门纷纷约谈网络餐饮服务第三方平台提供者，敦促其遵守法律法规，切实履行责任义务，规范入网企业经营行为，配合监管部门营造良好的网络餐饮消费环境。

“网络餐饮服务第三方平台提供者必须履行好‘十大义务’，要守好自己的门，看好自己的人，办好自己的事，确保网络订餐食品安全，让广大消费者吃得放心、吃得安心、吃得舒心。”日前，河北省食品药品监管局食品安全监管三处处长丁卫东在约谈网络餐饮服务平台负责人时强调。

日前，河北省食药监局召开网络餐饮服务平台集体约谈会，百度外卖、百度外卖保定分支机构、饿了么、饿了么保定代理商、美团点评、乐外卖、和易生活、麦当劳、百胜（中国）等网络餐饮服务平台负责人参加。

会上，河北省食药监局有关负责人重点宣讲了《食品安全法》《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》，通报了2017年河北省网络餐饮服务食品安全抽检情况。保定市食药监局餐饮食品消费监管处有关负责人通报了保定市网络餐饮监测情况，指出订餐平台存在上传虚假证照、一证多用、许可证过期和超范围经营等违法违规问题。

针对这些问题，河北省食药监局要求各网络餐饮服务平台严格落实《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》有关规定，切实履行责任义务，规范入网商家经营活动，配合监管部门共同营造良好的网络餐饮消费环境。同时，网络餐饮服务第三方平台提供者必须履行好备案、建立食品安全相关制度、审查核实、设置机构及人员、公示、记录、抽检与检测、投诉举报处理、签订食品安全协议、送餐管理“十大义务”，确保网络订餐食品安全。

会上，饿了么、百度外卖、美团外卖等网络餐饮服务平台负责人表示，将严格落实网络餐饮服务平台食品安全主体责任和管理责任。（李晴）