北京流感上升幅度趋缓 服用抗病毒药物需遵医嘱

记者从北京市卫生计生委获悉，北京市目前流感病毒活动度仍处于较高水平，但流感集中发热疫情大幅下降，2017年最后一周环比前一周下降37％，2018年第1周环比2017年最后一周下降74％，流感病毒基因特性和抗原性均未发生明显变异。

北京市卫生计生委新闻发言人高小俊表示，北京地区目前仍是乙型（Yamagata系）、甲型H1N1和甲型H3N2亚型流感病毒共同流行，近期乙型流感病毒和甲型H1N1流感病毒所占比例较高。

“流感病毒会通过飞沫传播，在医院或其他公共场所活动时要佩戴口罩，防止交叉感染，打喷嚏的时候要注意捂住口鼻，防止飞沫传播。”北京地坛医院感染性疾病诊疗中心主任李兴旺说，注射流感疫苗是最有效的预防措施，其次，应减少在公共场所的活动时间。儿童、孕妇和老人等流感高危人群可服用抗病毒药物进行预防。

北京朝阳医院总药剂师刘丽宏说，今年流感比往年提早了约半个多月，导致各生产厂家未能将药品准备充足。加之奥司他韦药品主要在医疗机构中使用，厂家主要保障医院的供应，所以导致有些药店可能出现短缺。“目前市场药品供应没有问题，市民不用囤药。”刘丽宏说，奥司他韦为处方药，患者需遵医嘱合理用药，特别是肾功能不全的老年人一定要在医生指导下调整剂量，切勿随意服用。（记者侠克）