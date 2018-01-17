各族群众共享健康红包 新疆城乡居民每年可免费体检一次 

“感谢党的好政策！如果没参加免费体检，真不知道我女儿会怎样。”新年前夕，记者在新疆喀什采访，沙普艾日克村村民夏扎迪古丽说起健康体检，话语间满是感激。2017年秋天，她13岁的女儿麦迪努尔在免费体检时查出先天性心脏病。确诊后，乡卫生院立即将麦迪努尔送往喀什地区第一人民医院实行手术治疗。出院后，村医每两天去她家里给她女儿换一次药，直到伤口痊愈。

麦迪努尔是新疆维吾尔自治区实施全民免费健康体检工作的直接受益者。党的十九大报告提出，“要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。”新疆2016年国庆节前启动全民免费健康体检以来，城乡居民每年可享受一次百元免费健康体检，各族群众切身感受到“健康中国”带来的实惠。

“检录同步”，效率高了不排队了

天寒地冻，喀什市第一体检中心宽敞的大厅里，“没有全民健康，就没有全面小康”的大红标语格外醒目，前来体检的群众出示身份证，几分钟就完成信息录入，然后拿一张表直接进入体检室。在每个环节，只要刷一下身份证，就能做B超、抽血等体检项目，不用再拿着一摞体检表排着长队等候。

“方便得很，不用填单子，一张身份证就够了。”60岁的托合提汗·吾休尔告诉记者，与2016年首次参加体检相比，这次体检速度快多了，不用排长队，年龄在55岁以上的还可以走绿色通道，十几项检查下来，所用时间还不到一个小时。

2017年，喀什市卫计委在深圳援疆专家的帮助指导下，利用基本公共卫生信息化平台，在全疆率先实行全民健康体检“检录同步”，边检边录。

“现在通过信息化录入，只要居民在任何一个体检机构体检过，都会记录在案，不会出现重复体检现象。”喀什市卫计委主任盛新萍说，边检边录避免了原来体检时“人山纸海”，不用抄写整理档案，体检反馈单在全市区内20家社区卫生服务站出示身份证就能领取。

“十九大提出实施健康中国战略，这是新时代健康卫生工作的纲领。”盛新萍说，开展全民健康体检，涉及每个人的身心健康和千家万户的幸福，是事关新疆稳定发展全局的重大民生工程。2018年，喀什市将加大财物投入与技术支撑，将这项医疗惠民福利传到千家万户。

家庭医生，“接力”做好健康文章

“马医生，我这几天头特别晕，不知道是咋回事？”一个多月前，昌吉回族自治州昌吉市阿什里乡二道水村维吾尔族村民多尔旦电话求助该村签约医生马生俊。

马生俊立即打开他的“健康档案”。经初步分析，判断多尔旦的症状可能是高血压所致，便建议他到乡卫生院进一步检查。后经检查确诊，多尔旦因饮食不规律、暴饮暴食导致血压升高而引发头晕。

昌吉市在新疆较早开展“家庭医生签约服务”，逐步建立起以医生、护士、公共卫生工作人员为核心的家庭医生签约服务团队152个，参与医务人员456人。全民免费健康体检结果，会实时上传至家庭医生签约服务客户端，由签约家庭医生“接力”做好城乡居民健康大文章。

截至目前，昌吉市完成家庭医生签约服务22万余人，签约率达64%，其中重点人群签约率近70%。昌吉市卫计委主任郭丽莉说，通过开展家庭医生签约服务，初步实现“从治疗为主向预防为主”健康保障方式的转变。下一步，将充分发挥家庭医生签约服务功能，做好全民免费健康体检的跟踪服务，切实让免费健康体检成果惠及各族群众。

“我要体检”，健康观念悄然改变

“政府对我们老百姓那是真好啊，从体检到住院做手术，没让我掏一分钱！”在吐鲁番市鄯善县人民医院病房里，阿瓦汗·尼牙孜开心地跟记者分享她的经历。

2017年7月，阿瓦汗在鄯善县迪坎尔乡卫生院参加免费健康体检，发现肺部阴影。于是，阿瓦汗来到鄯善县人民医院做进一步检查。医生告知她肺部积水严重，并安排她住院治疗。记者采访时，她正在医院复查。阿瓦汗告诉记者，目前她已基本痊愈，没有大碍。

“还好，她的病发现得早，治疗得早。一直拖下去，后果会很严重。”主治大夫热依汗·沙吾提说。

觉得自己年纪不大，身体挺好，吐鲁番市高昌区艾丁湖镇花园村村民吾买尔·吐尔地以前从未做过体检。2016年首次免费健康体检，他故意溜掉了。2017年他没“躲过去”，在镇卫生院参加了体检。第二天，医生告知，他肝部有明显的包块。

“我当时一听，吓坏了，赶紧去复查。”吾买尔到区医院检查，诊断为包虫病。医生建议他到自治区人民医院治疗，手术及住院费总计近3万元，他只花了8000元。“如果等得了重病再去医院，花钱多不说，能不能治好都是问题！”吾买尔说，以后再忙也要按时体检。

“全民免费健康体检，检查的是身体，预防的是疾病，温暖的是人心。”吐鲁番市委书记张文胜表示，通过免费健康体检，实现“重病救治一批、慢病管理一批、亚健康教育一批”，各族群众逐渐形成“我要体检”“早预防、早发现、早治疗”的健康观念。

《 人民日报 》（ 2018年01月17日 09 版）