健康浙江飘来智慧云 首届国际智能医疗大会在杭召开

2017年11月15日，首届国际智能医疗大会在杭州国际博览中心举行。图为家庭健康终端智能“家庭医生”产品亮相。记者 吴元峰 拍友 奕婷婷 摄

钱塘江畔，“后G20”时代，杭州国际博览中心依然以开放、包容的姿态吸引着四方宾客。中心上方，一朵“云”的轮廓逐渐清晰。

云卷云舒，联动“互联网+”的脉搏，描绘出健康浙江的壮丽图景。11月15日，由中国医疗保健国际交流促进会、中华医学杂志编委会、浙江大学联合主办，“微医”承办的首届国际智能医疗大会在杭州召开，百位人工智能专家学者共话驱动创新，开启一场场传统医疗变革的头脑风暴；大会同步发布了首个智能医疗平台“微医云”，并成立医学人工智能联盟。

今天，以杭州为起点，人工智能为传统医疗开启新的征程，未来，就在不远处。

新时代

人工智能连接医疗

“把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。”在敞亮的杭州国际博览中心，这个新时代的新使命被反复提及，坚定响亮。

“如何让全体人民都能享受更优质的医疗服务，这是一个非常巨大的挑战。”中国工程院院士、中国医疗保健国际交流促进会会长韩德民在接受采访时，向记者勾勒了当前国内医疗界面临的尴尬“三角”——一边是只占据医院总数8%的三级公立医院，消化了46%的门诊量；另一边，仅有14%的门诊病人，选择占据医院总数66%的一级公立医院。“我们有280万的医生，1100家三甲医院，97万家基层医疗卫生机构，这些医疗资源，远远不能满足每年4.7亿人次门诊量的需求。”

十九大报告提出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。新时代催生新使命，人工智能这一前沿领域为医学发展注入新的动力。

“人工智能能够补齐医疗资源稀缺的短板，海量的大数据就像一个黏合剂，能够把原本有限的医生智慧聚集在一起。”提及人工智能与现代医疗的结合，年逾八旬的著名肝胆胰外科专家、浙江大学医学院附属第二医院外科教授彭淑牖难掩兴奋。“这些前沿技术不仅能够很好地辅助医生，还让远程诊疗成为可能，让偏远地区的人们也有机会享受优质医疗资源。”

人工智能联接医疗，为医药卫生体制改革这道世界性难题提供了新的解法。全科医生是基层健康的“守门人”。数据显示，3年之后，浙江全省共需2.5万名全科医生，目前，这一群体缺口依然较大。

“比如，可穿戴设备的健康监测功能可以替代打电话随访。在全科医生人力缺失的现状下，人工智能能够有效提升医生的工作效率。”复旦大学附属中山医院全科医学科主任潘志刚相信，在广大基层地区，基于大数据的智能医疗，可以让全科医生释放出更多的劳动力，从而做实责任医生签约。

新格局

传统医疗变革之路

水乡乌镇，因水而灵动，因互联网而生动。子夜路上，乌镇互联网医院正在以全新的姿态迎接第四届世界互联网大会的到来。两年间，这座古色古香的小楼背后，是7.2万人次的日接诊量，和1.2万人次的远程会诊服务量。

以乌镇为起点，健康浙江的新格局正在传统公立医院逐步成型——

乌镇互联网医院院长张群华，从公立三甲医院的院长变为互联网医院的院长，见证了传统医疗行业的新格局。“过去医生品牌的建立离不开自身所在的医院，而有了互联网基因后，医术成为品牌构建的最关键因素，这为医生多点执业提供了更多机会。”目前，医院之间尚存在诸多信息孤岛。大数据的沉淀，正在逐步实现医院之间的资源共享。

如今，互联网医院已经“走”出乌镇。大会的展会现场，一个“微医智慧药店”旁，一位前来买药的患者轻触一台小型终端屏幕，选择相关的医生，简单咨询后，医生在线开具电子处方，不出5分钟，处方药的购买轻松完成。“线下实体药店，加上线上的专业医生，患者购买处方药的过程变得高效和便捷。”“微医”运营总监张学刚告诉记者，目前这样的智慧药店正在浙江多地逐步上线。

十九大报告提出：“深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系。”传统医院构建优质高效的医疗卫生服务体系中，离不开人工智能的助力。

在浙江大学医学院附属邵逸夫医院、浙江省中医院、温州市中心医院，机器人“艾沃森”系统正在为越来越多的患者“把脉”，为临床医生提供可与世界顶级肿瘤专家媲美的诊断方案。

在浙江大学医学院附属第一医院，“机器人”已经能够辅助诊断甲状腺良恶性结节、肺部结节；“达芬奇”机器人手术日趋纯熟、两年蝉联全球最忙机器人，这些人工智能技术，让诊疗更精准，让就医更人性化。

新的格局，让传统公立医院的变革之路走得更有底气。大会现场，医学人工智能联盟正式发布。该联盟由浙江大学牵头发起，由浙江大学医学院附属第一医院、第二医院、邵逸夫医院、儿童医院，省人民医院，省肿瘤医院，浙江大学医学院附属妇产科医院等7家省级医院，和上海交通大学附属儿童医院、广东省中医院、“微医云”平台联合发起。

韩德民认为，人工智能、互联网可实现一部分健康管理功能，而真正解决患者问题的是医生。“在医学人工智能联盟中，网络筛查可实现医生与患者的精准对接，另一方面，患者也可以通过互联网的便利，选择最适合自己的医生，选择距离最近的医疗卫生机构。”

新征程

智能医疗描绘未来

更精准的诊疗、更多的“云诊室”“云窗口”、更便捷的医疗服务……智能医疗的新征程已渐渐开启。“如果说人工智能是土壤，云技术是未来的一棵参天大树，那么今天，这棵树才刚刚抽芽。”“微医”董事长廖杰远信心满满。

智能医疗，正在给未来带来更多可能性。

浙江大学校长吴朝晖说，医疗人工智能是医疗健康发展的重点对象，以大数据、互联网、人工智能为核心的智能医疗正在给传统卫生行业带来前所未有的新动力。“它不仅带动了大健康领域的整体发展和技术创新，在教学、科研、治疗、预防、健康保健等环节，还将继续产生新的医疗模式，带动整个医疗健康领域的加速发展。”

中国工程院院士夏照帆认为，健康是一个立体、多层次的概念。未来的医院除了接收患者之外，还将有相当数量的健康人接受诊疗。在人工智能的助力下，未来社会的医疗体系将由原本的三级医疗机构转变为以社区医疗和专科医学中心为主的二级体系。值得一提的是，“可看到器官的T恤”“触屏3D的解剖学教学形式”等具备未来概念的教学形式也将为医学教育提供新的思路。

“未来智能医疗的发展方向必然是云化。”省卫生信息学会秘书长倪荣说，目前医院在智能医疗方面的建设尚处于小而简单的状态，分布也较为分散。在这些智能医疗的使用达到一定规模后，每个用户都会根据自身使用情况提出改进需求，从而在不断接收反馈和加强改进中，医院的智能医疗系统必然朝着人工智能方向发展。

大数据在给医疗等诸多行业带来便利的同时，信息安全也成为一个值得关注的重要议题。“数据权限的三权分置是未来数据共享的必然趋势。”北京航空航天大学计算机学院青年千人计划教授、博士生导师朱暤罡说，数字社会的核心在于数据的规管能力，因此他呼吁从顶层设计上加强管理，真正提高大数据时代的数据质量。

浙大一院院长王伟林向记者展现了浙大一院余杭院区未来的智能化就医模式：患者从进入医院大门的那一刻开始，大数据就会开始运作，判断他可能会看哪个专科，并建议他挂哪个科、哪个专家。紧接着，大数据还将“步步跟踪”患者的检验、住院、配药、出院、院后健康管理全流程。“在这一过程中，传统的就诊模式、就诊方式、就诊流程一定会朝着更加便捷、人文、智慧的方向发展。”

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