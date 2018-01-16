如何应对儿童感冒发热

寒冬的气候变化影响身体健康，尤其是抵抗力较弱的儿童。在门急诊就诊的儿童患者中，很大一部分是因为“发热”来看病的，有的家长希望打一针或吃几粒药就能使患儿体温降至正常，有的家长因为担心孩子体温的反复会影响健康，带着孩子反复多次就诊。如何正确应对儿童感冒发热呢？

发热是人体防御疾病的一种保护性反应。当腋下温度超过37℃或口腔温度超过37.3℃，一昼夜体温波动在1℃即被称为“发热”，俗称发烧，它提示人们：生病了。家长要认识到发热如同“抛物线”，有个发生、发展、痊愈的过程，不要期望医生一帖药或者护士打一针就能完全治好发热，要调整好心态，不急不躁，“既来之，则安之”，迎接疾病的挑战。

家长要测量体温并观察体温变化是否有规律。特别是婴幼儿，家长更应仔细观察发热的时间、患儿的反应，就诊时向医生表述清楚，为医生做出正确诊断提供重要的客观依据。医生会为患儿制定适宜的诊治方案，缩短发热病程。

如果发热后精神状态不佳或者高热不退，还是建议到医院就诊，不能自行买退烧药服下就算了。

一般的感冒发热就是普通病毒感染，病程一般一周左右，如果休息得好，一周就能好转，不提倡短期内反复就诊，无需多次跑医院。但是患儿发热后精神状态不佳，或者高热不退，还是建议到医院请求帮助，因为发热总是有病因的，此时医生会建议查个血象，明确性质，如果细菌性的，还是需要抗生素治疗的，在医生的协助下针对病因治疗才不会延误疾病诊治。

如果患儿没有呕吐，能够进食，提倡多次少量给予口服温开水。吃些清淡的半流质饮食如菜粥、面片、面条等。如体温超过39℃，可利用家庭冰箱冷却湿毛巾或自制冰袋置于患儿额部、腋下或大腿根部（腹股沟部）；可以用“冰宝贴”贴于患儿额部，通过物理降温的方式逐渐降温。同时按照医嘱给予口服退烧药或中成药。在患儿发热初期可以辅助服用维生素C泡腾片，每次四分之一量，一日两次即可。另外，推天河水穴位按摩、加少许精油沐浴擦身，亦需合理使用。

总之，只要家长懂得一些发热的常识，就能帮助孩子度过成长中的小恙。