输液通血管可防脑卒中？

秋冬季节，常常有老年人扎堆到医院或社区卫生服务中心输液，在很多人心目中，输液通血管能预防脑卒中。“输液不能预防脑卒中，反而可能给老年人带来不良后果。”昨日，长沙市第一医院神经内科一病室主任、副主任医师唐红宇澄清了防治脑卒中4种常见的误区。

误区1：每年定期输液防卒中

澄清：过多输液反而增加脏器负担

“目前，没有任何科学研究证明，每年定期输液可以预防卒中。”唐红宇表示，输液不能治疗高血压、糖尿病、冠心病等诱发脑卒中的慢性病，也不能使血管变软，达不到预防脑卒中的作用。老年人一般心肺肝肾功能都有所减退，过多输液反而会增加各脏器的负担。

误区2：吃阿司匹林就可防中风

澄清：阿司匹林对脑溢血反有害

很多人误以为，吃阿司匹林就可以预防脑卒中。其实，防卒中需要降压、调脂、降糖综合治疗。而且阿司匹林对预防缺血性卒中有效，但对出血性卒中有害无利。因此，血压很高不易控制、有出血性疾病或有脑溢血家族史的人不宜服用阿司匹林。

误区3：血压正常就不会发生卒中

澄清：脑卒中风险因素是多样的

尽管高血压是脑卒中的第一位风险因素，但如果脑血管管腔变得狭窄，或存在高血脂症、糖尿病等其他脑卒中的风险因素，血压不高也可能导致脑卒中。

误区4：治疗出院就万事大吉

澄清：做好二级预防降低复发率

“脑卒中是复发率非常高的疾病。”唐红宇介绍，相关研究数据显示，我国脑卒中患者第一年复发率为15%，5年内复发率为30%，并且每次复发都会使病情恶化，甚至出现死亡，做好二级预防是有效降低脑卒中复发及死亡率的关键。二级预防是针对已患过脑卒中的患者在进行积极治疗的同时预防复发，包括血压、血脂、血糖、体重等的控制以及饮食控制，加强运动等。