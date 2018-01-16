河北保障短缺药品供应

近日，河北省印发《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施方案》提出，到2018年6月，初步建立短缺药品省、市、县三级监测预警机制和省、市两级应对机制；到2020年，构建短缺药品信息收集、汇总分析、部门协调、分级应对、行业引导“五位一体”的工作格局，形成符合河北省实际的短缺药品供应保障制度。

根据《方案》，该省将在综合分析疾病谱变化、重点人群临床用药需求、突发事件应急保障需要、药品及其原料药生产审批等情况下，合理界定临床必需药品短缺标准，建立省级短缺药品清单管理制度。以省医用药品器械集中采购平台为依托，在现有监测哨点的基础上，扩大监测范围，逐步实现短缺药品信息监测全覆盖，实现与国家药品供应保障综合管理平台的实时对接，实行短缺药品监测信息每个月报告制度。

《方案》强调，将加强对原料药货源、企业库存和市场交易行为等的跟踪监测，强化药品及原料药市场监管，严格执行药品购销诚信记录和市场清退制度，依法查处哄抬价格、垄断等各类违法违规行为，加大处罚力度，维护市场经营秩序，营造公平竞争环境。

该省还成立了短缺药品供应保障领导小组，建立短缺药品供应保障工作会商联动机制，负责综合评估辖区内药品短缺信息和应对建议，从多方面对短缺药品供应保障给予必要支持。