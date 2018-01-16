辽宁：健康指标改善要成政府责任

近日，辽宁省卫生计生委召开2018年全省卫生计生工作会议，提出该省将全面实施健康辽宁战略。该省提出，要组织实施促进健康的规划和行动，建立健康影响评估制度，将本地区公民主要健康指标的改善情况纳入政府目标责任考核。该省将建立与经济社会发展、财政状况和健康指标要求相适应的医疗卫生与健康投入机制。

该省提出，加快构建现代医院管理制度：深入开展以质量为核心、公益性为导向的医院考评机制；严格控制公立医院医疗费用不合理增长；公立医院薪酬制度改革要覆盖所有市。加快推进分级诊疗制度建设。医联体建设今年要实现基层医疗卫生机构全部覆盖，各市至少选择一个医联体探索实施区域医保总额付费，年底前全省富有成效的医联体达到30个。推动上级医疗机构下转患者数量持续增长，每家三级医院下转患者同比增长50%以上。进一步健全医保体系，新农合财政补助标准提高至480元；巩固和完善新农合省内、跨省异地就医联网即时结报以及新农合、大病保险、医疗救助一站式即时结报服务。协调推进医保支付方式改革，确定100个病种及其临床路径，在沈阳市启动按疾病诊断相关组付费（DRGs）试点。锦州市扎实做好“三医联动”管理体制改革试点。深化药品供应保障制度改革。巩固破除以药补医改革成果，加强公立医院药事管理。到2018年年底，全省公立医院药占比下降到30%以下，百元医疗收入中消耗卫生材料费用降到20元以下。

该省还提出，巩固和提升基层卫生服务能力，全力推进精准健康扶贫工程。进一步深化城乡对口支援工作，支持三甲医院以组团式方式向县医院派驻人员，提升县医院综合能力。加强全科医学人才培养与使用，继续扩大订单定向助理全科医生招收规模，力争培训全科医生800人，实现每万人口2名全科医生的目标。进一步夯实脱贫攻坚责任，采取“靶向治疗”，坚决打赢健康扶贫攻坚战，2018年健康脱贫不少于5万人。深入实施新一轮改善医疗服务行动计划。加快推进社会办医发展，社会办医床位占比提高到25%。