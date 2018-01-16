全国无偿献血持续向好

1月15日，国家卫生计生委网站上发出通知，国家卫生计生委、中国红十字会总会、中央军委后勤保障部卫生局决定开展2016年~2017年度无偿献血表彰活动，要求对符合表彰条件的单位、个人、省（市）和部队情况进行统计，报送截止时间为2018年3月15日。

此次要求统计报送的表彰奖项有无偿献血奉献奖、无偿献血促进奖、无偿献血志愿服务奖、无偿献血先进省（市）奖、无偿献血先进部队奖和无偿捐献造血干细胞奉献奖。以无偿献血奉献奖为例，该奖用于奖励多次自愿无偿献血者，奖项包括金奖（献血40次及以上）、银奖（献血30次及以上，少于40次）和铜奖（献血20次及以上，少于30次），献血量统计截止日期为2017年12月31日。此前的金奖获得者，献血次数自上一次获得金奖时统计的第40次献血日期起重新计算（不含第40次）；获得其他奖项者，可在原献血次数的基础上累计。

国家卫生计生委医政医管局相关人员介绍，2017年全国无偿献血持续向好，全年无偿献血数达1459万人次，采血量达2478万单位，较2016年分别增长4.2%和5%，血液供应与临床用血保持总体平衡。此外，医疗机构输血科软硬件逐步改善，医务人员临床合理用血意识和输血不良反应预防与处置能力不断提升，患者血液管理稳步推进，围手术期血液保护技术广泛应用，三级医院自体血回输率普遍达到20%以上，有效降低手术患者对异体血液的依赖，临床用血管理正在由三级医院带动二级医院加速推进。截至2017年3月底，除一些边远地区以外，全国已经基本停止开展互助献血。