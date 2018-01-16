血液中咖啡因水平有望诊断帕金森病

血液咖啡因水平检测也许是一种简单的帕金森病诊断方法。据新华网报道，美国《神经学》杂志近日发表了一项新研究，即便与正常人摄入一样多的咖啡因，帕金森病患者血液里的咖啡因水平远远低于常人。

咖啡因是茶和咖啡中的一种中枢神经兴奋剂成分。鉴于先前研究显示咖啡因可降低帕金森病风险，日本顺天堂大学研究人员检测了108名平均病史在6年的帕金森病患者与31名健康同龄人，并对比他们血液中咖啡因的水平和人体代谢咖啡因后11种副产物的水平。

结果显示，在研究对象的咖啡因摄入水平相当于平均每天喝两杯咖啡的情况下，帕金森患者组血液咖啡因水平为每毫升2.4皮摩尔，而正常人组为每毫升7.9皮摩尔；帕金森患者的血液中，11种咖啡因代谢副产物中的9种水平显著较低。

为这项研究撰写评论文章的加拿大多伦多大学戴维·穆尼奥斯教授指出，该研究还显示，晚期帕金森病患者的血液咖啡因水平并不低，这意味着这种降低发生在帕金森病早期阶段。