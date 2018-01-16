总没力气，推荐一款养生粥

冬季寒凉，寒气常感于人体，损脾伤胃，使人感到疲劳倦怠、身体沉重。这是因为，脾主运化，寒气使脾气下陷不升，使谷物不能完全运化，提供给人体足够的能量；胃为水谷之海，主收纳和传导，胃气感受寒凉，则会无力腐熟水谷，亦会出现腹泻。冬季天寒地冻，阳虚患者同气相求，内阳更加虚弱，阳弱不能化食，脾气更加虚弱。在此，我们推荐一味养生方，包括：炒黑豆500克、炒芡实500克、炒薏仁500克、炒莲子500克、炒白扁豆500克、炒山药500克、陈皮150克，可酌情加减黄芪150克，煮粥或打豆浆，或打粉后用热水冲调成糊状食用。其味道香甜，需要长期调养的病人也易坚持。

方中黑豆一直被人们视为药食两用的佳品，可清热解毒，补血养肾，抗老防衰。李时珍在《本草纲目》中记载，“常食黑豆，可百病不生。”黑豆中所含的胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶等能增强胰腺功能，促进胰岛素分泌，提高胰岛素的功能，对糖尿病患者有很好的保健作用。

麸炒芡实可益肾固精，补脾止泻，祛湿止带。莲子可补脾止泻止带，益肾，涩精，养心安神。白扁豆健脾化湿，利尿消肿，清肝明目。《本草纲目》说：“硬壳白扁豆，其子充实，白而微黄，其气腥香，其性温平，得乎中和，脾之谷也。人太阴气分，通利三焦，能化清降浊，故专治中宫之病，消暑除湿而解毒也。其软壳及黑鹊色者，其性微凉，但可供食，亦调脾胃。”

山药可健脾益胃，益肺止咳。现代研究显示，山药中所含的能够分解淀粉的淀粉糖化酶是萝卜中的3倍，适合胃胀时服用，有利于缓解不适症状，山药几乎不含脂肪，而且所含的黏蛋白能预防心血管系统的脂肪沉淀，防止过早发生硬化。

陈皮理气健脾，燥湿化痰。《本草纲目》云：“疗呕秽反胃嘈杂，时吐清水。”

麸炒薏苡仁可健脾止泻，利水渗湿，除痹排脓，解毒散结。

此款养生粥不仅健脾祛湿，也能益肾固阳，适用于因肾虚脾弱导致的一系列病症不适，如经常感觉身体疲倦乏力、身体沉重者；面色发黄发暗者；体型肥胖或突然发胖，多食甜腻食物，大腹便便，面部皮肤油脂分泌过多，胸闷痰多，汗液多并且发黏，大便黏，小便浑浊者；脾胃功能不佳，易腹胀腹痛，每每食用生冷食物易腹泻者。也同样适用于妇女月经量少色淡，常痛经者；常感腰酸腰痛，白带量多色淡者；睡眠质量差，失眠多梦，嗜睡者；男性遗精，早泄，性功能减退，前列腺炎，尿频，尿痛，排尿困难者。糖尿病患者以及心血管病患者也可用来养生保健。（河南省中医院治未病科副主任医师 吕沛宛 潘维汉）