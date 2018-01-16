手机已经成为现代生活不可分割的一部分，它对健康影响有多大？美国《现代科学》杂志刊登印度一项新研究称，过度使用手机可能对大脑、神经元、细胞发育和酶系统产生影响，进而严重损伤大脑，长时间暴露于手机电磁辐射是罪魁祸首。

印度特里凡得琅大学生物系以蟑螂为对象，展开了电磁辐射对大脑和神经元影响的实验研究。研究人员将15只健康的雄性蟑螂随机放入两个大小相同的塑料容器中，然后将手机放入，手机每5分钟通话大约1分钟，测试时间分别为1小时、3小时和6小时。结果发现，持续暴露于手机电磁辐射环境时，蟑螂的脂肪和血液系统中的酶都发生了急剧变化。另外，蟑螂脂肪体中的蛋白质含量骤然降低，而中枢神经系统中的乙酰胆碱或总体游离氨基酸却大幅增加。使用电磁共振（EMR）3小时后，蟑螂出现行动迟缓和昏迷症状。研究人员还表示，过度使用手机的另一大潜在危险是少量无线电低频和微波辐射。

新研究提出了最有益大脑的重要营养素：

镁。能够帮助增强记忆力。富含镁的食物包括：菠菜和甘蓝等绿叶蔬菜、豆类、杏仁、核桃、腰果和牛油果等。

锌。有益于预防记忆减退。多项研究表明，补锌可预防老年痴呆症、减轻感冒症状、缩短感冒期。富含锌的食物包括：南瓜籽、牛肉、虾和牡蛎等。

欧米伽-3脂肪酸。该营养素可显著改善很多精神疾病及退化性大脑疾病症状。富含该营养素的食物包括：三文鱼等深海鱼、核桃、烤豆、菜籽油、奇亚籽油以及亚麻籽等。

维生素C和维生素B。维生素C可改善思维，维生素B可防止老年性大脑萎缩和认知障碍。通过饮食多摄入这两种维生素，有益于提升脑力。富含它们的食物包括：黑加仑、柑橘类水果、鱼、绿叶蔬菜、蘑菇、花生、芝麻、鸡蛋等。

绿色蔬菜。多从西蓝花、甘蓝和菠菜等绿叶蔬菜中摄入铁、维生素E、维生素K和维生素B9（叶酸）等营养素，能帮助大脑细胞发育，预防记忆衰退。（陈 希 编译）