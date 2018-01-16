新型DNA检测法提早一年诊断乳癌

据英国《每日邮报》报道，伦敦大学学院的科学家们成功研发出一种可准确诊断乳腺癌的新型DNA检测法，该检测法可比目前已有的诊断法提前至少1年发现乳腺癌。

新研究中，伦敦大学学院教授马丁·韦德舒温特及研究小组对419名乳腺癌患者手术化疗前和化疗后的血清展开研究，分析了血样中EFC#93（一种DNA甲基化标记）的情况。他们首先发现，化疗前采集血样中的DNA变化是识别癌症预后不良的重要标志。为进一步弄清利用EFC#93这种标记可否更早发现乳腺癌，研究人员又分析了925名健康女性的血样，其中，229人后来确诊患有致命乳腺癌，231人3年内确诊患有非致命乳腺癌。结果发现，EFC#93正确识别了3~6个月内确诊患上致命乳腺癌女性中的43%；及6~12个月内确诊患上致命乳腺癌女性中的25%，但并未能较快识别出非致命乳腺癌。另外，EFC#93还可识别出乳腺癌术后未复发患者的88%。

韦德舒温特教授表示，新研究掌握的证据首次表明，诸如EFC#93一类的DNA甲基化标记是诊断致命乳腺癌的有效指标，确诊时间可以比目前的诊断方法提早至少1年。这意味着，即使在没有乳腺影像证据的情况下，也可以使乳腺癌患者的个性化防治成为可能。目前常用的乳腺钼靶筛查方法容易出现过度诊断情况，把非致命乳腺癌当作致命乳腺癌诊治，因此，这项新技术前景广阔。 （金 也）