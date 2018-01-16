河北唐山：跑腿垫资成历史 异地就医结算分分钟

河北省唐山市滦南县交通局职工崔少平退休后，跟随儿女在山西省晋中市养老。近日，因病情危重，他转至北京安贞医院做心脏搭桥手术。中午从山西省晋中市第二人民医院办理出院手续，下午乘坐火车赶往北京，晚上到达北京安贞医院……这次异地转诊一刻没有耽搁。

从之前的跑腿垫资，到现在异地结算分分钟，崔少平的经历是唐山职工外地就医的一个缩影。如今，唐山职工在外地就医跟在本地一样刷社保卡，只需支付个人负担的部分即可。

自２０１７年，唐山被河北省确定为首批基本医疗保险跨省异地就医直接结算试点城市后，在全省率先实现了本地参保人员“出得去”、外地参保人员“进得来”、住院就医“能结算”，让参保人群享受到了实惠和便利。

截至２０１７年１２月底，唐山市已有４１６９人次通过国家异地就医结算系统在北京、天津等地出院结算，统筹基金支付５０８８．９２万元。同时，已有来自北京、天津、山西、重庆、合肥等１２个省市的４７７人次在唐山市出院结算，统筹支付５２７．９７万元。

目前，唐山市３０家定点医疗机构已开通跨省异地住院直接结算服务。唐山市医保参保职工仅在京、津地区可持卡住院直接结算的定点医院就有８３９家，接入国家异地就医结算系统备案人员１．２万余人。

唐山市医保局工作人员介绍，凡是符合条件的参保人员跨省异地就医住院费用都可以借助这一系统实现直接结算，不必“垫钱＋跑腿”了。

２０１８年，唐山市探索将异地就医直接结算服务由住院延伸到门诊，由基本医疗保险延伸到补充医疗保险，以更加方便参保人员。（记者白明山）