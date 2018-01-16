无线网络增加流产风险

为避免对胎儿健康造成不良影响，孕妇该不该禁止玩手机、电脑等有辐射的电子产品，一直是人们讨论的话题。近日，美国加利福尼亚州科学家们在《科学报告》杂志上发表的一项最新研究证实，无线网络和手机辐射会使孕妇流产几率增加。

新研究中，来自加利福尼亚州的研究团队分析了913名处于不同妊娠阶段的孕妇，有些孕妇有过至少一次流产经历。研究人员让她们日常佩戴24小时测量周边无线网络、手机信号等磁场辐射的仪表，并追踪记录她们的妊娠情况。结果表明，无论是否曾有流产经历，暴露在最高辐射水平的孕妇中有24.2%流产，比受辐射水平最低的孕妇失去宝宝的几率高出48%。

研究主要作者李德坤（音译）博士说：“曾有研究称，输电线和手机信号塔发射的磁场——非电离辐射会造成遗传损伤。此次新研究证实，磁场非电离辐射可能会对人体产生不利的生物学影响，甚至导致孕妇流产。我们希望此次发现能促进潜在环境危害与人体健康方面研究，尤其是孕妇健康。”（王秀森）