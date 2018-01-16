三餐时间固定，有效提升记忆

日前，美国加州大学一项新研究发现，每日三餐的时间固定，能有效提升记忆力，对抗痴呆症。

研究人员以小鼠为对象做限制食物供给实验。一组小鼠在其活动最频繁的晚间6小时内被给予食物，另一组则可在任意时间想吃就吃，两组小鼠的食物供给量相同。3个月后，进食时间固定的小鼠在运动和睡眠状况、心血管功能等方面相较于任意时间进食的小鼠，体现出明显的优势。它们在横梁上保持平衡的能力更强；在跑步机上跑步后心率更加稳定；睡眠后展现的精力更充沛。

科研人员将此项实验应用于对亨廷顿病的研究。亨廷顿病是遗传性神经退行性疾病，目前尚无治愈良方，但新研究证实，规律的饮食不仅能提升控制身体活动的大脑区域基因表达，改善神经系统功能障碍，还可以提高睡眠质量和心脏健康水平，这些都有助亨廷顿病的治疗。

研究报告作者、美国加州大学教授克里斯托弗·科尔韦尔说：“三餐时间固定的进食计划为神经退行性疾病治疗提出了更好的方案，改掉不良的生活方式，有望对此类疾病起到预防作用，延缓病情恶化速度，提升病人的生活质量。（侯 涛）