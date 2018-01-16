许多人追求完美身材，老想减掉身上的赘肉，不过根据美国一项最新研究，多余的身体脂肪有助增强免疫力，抵抗病毒侵袭、预防疾病感染。

美国国家卫生研究所的研究人员发现，身体脂肪在调节人体免疫系统方面发挥了重要作用。这是因为，身体脂肪内大量积聚着一种神奇的T细胞。T细胞是骨髓中产生的一种白细胞，遍布于人体的淋巴系统。正常的T细胞遇到入侵的病原体时，就会变成记忆T细胞，它们对曾感染过的病毒有记忆功能，知道如何抵御特定入侵者，当同种病原体再次来袭时，能够以强有力的免疫反应迅速抵抗感染。在接下来的小鼠实验中，研究人员从暴露于病原体的小鼠身上取下身体脂肪，将其移植到从未被感染过的小鼠体内。随后，未被感染过的小鼠被暴露在细菌或寄生虫环境。观察发现，来自被感染小鼠身体脂肪的记忆T细胞免疫保护更强效。它们能向未被感染过的小鼠提供防护，抵抗致命病原体的攻击。

此前有研究认为，脂肪过多会使代谢系统和免疫系统相互关系失衡，削弱免疫系统。研究人员在此建议，虽然有必要控制体脂含量，但身体脂肪在储存能量、维持体温和系统运转等方面发挥着重要作用，身上有点赘肉并不是坏事。未来我们或许可以用脂肪移植的方式来防治感染性疾病。（林 帆）