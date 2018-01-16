宫颈癌疫苗，打的人不多

受访专家：

中国医学科学院肿瘤医院流行病学研究室主任 乔友林

中南大学湘雅医院妇科主任 张 瑜

江西省南昌市青山湖区疾控中心免疫规划科科长 范忠桂

从2017年11月开始，四价宫颈癌疫苗在重庆、湖北、云南、河南、广州等地陆续“开打”。接种情况如何，是否像二价疫苗一样“雷声大，雨点小”？《生命时报》记者走访了几家社区卫生服务中心，并对2214名读者展开问卷调查。

二价遇冷，四价火热

2017年11月9日起，北京地区终于迎来二价宫颈癌疫苗，但记者走访两家社区医院后发现，接种情况并不如预期火爆。1月4日下午，记者又来到北京市三里屯社区卫生服务中心，等候了半个多小时，没有人前来接种。一名工作人员说：“二价宫颈癌疫苗上市后，前来接种的人不多，很多人在等四价疫苗上市。”随后记者致电北京市团结湖社区卫生服务中心，得到相似的答复：“目前还没有人预约过二价宫颈癌疫苗。”

相对而言，四价宫颈癌疫苗受到的关注更多。江西省吴女士因为母亲患过宫颈癌，一直担心被遗传。“二价宫颈癌疫苗上市时，我就想接种，可惜年龄超了。” 吴女士说，好在四价宫颈癌疫苗马上开打，心里的石头终于落地。

江西省南昌市青山湖区疾控中心免疫规划科科长范忠桂告诉《生命时报》记者：“最近前来接种的人特别多，首批到货的200支没几天就用完了，又紧急采购300多支应急，第三批疫苗也即将到货。”他初步统计了接种人群的年龄分布，35~40岁的女性占半数，40岁以上女性约占40%。

宫颈癌和人乳头瘤病毒（HPV）感染有关。这种病毒主要通过性传播，并且有很多类型，比如HPV11和HPV6会导致湿疣病变，HPV16和HPV18能诱发下生殖道和肛周等部位的恶性肿瘤。目前，全球上市的宫颈癌疫苗分为二价、四价和九价。中国医学科学院肿瘤医院流行病学研究室主任乔友林介绍，价数越高代表预防的人乳头瘤病毒种类越多。比如，二价能预防HPV16和HPV18亚型病毒感染，这两种病毒引起的宫颈癌和宫颈癌癌前病变，占我国所有宫颈癌病例的84%；四价能预防HPV6、HPV11、HPV16、HPV18亚型病毒导致的多种疾病。

宫颈癌预防意识薄弱

中国疾病预防控制中心免疫规划中心称，目前全国宫颈癌疫苗接种数据还在采集中，预计要到2018年底才会有详细报告。为了解全国接种的大致情况，《生命时报》对2214名读者展开了问卷调查，数据显示，90%的人没有接种过宫颈癌疫苗；6%接种了二价宫颈癌疫苗；四价和九价疫苗接种者分别占3%和1%。大部分人未接种宫颈癌疫苗，主要与以下几个原因有关：

预防意识薄弱。《生命时报》调查显示，44%的人不接种宫颈癌疫苗是因为不了解任何接种信息，12%的人没有主动接种意识。一项针对湖南省女大学生的宫颈癌认知调查中，宫颈癌疫苗知晓率仅为15.3%。一项对甘肃省陇南市1681名女性的调研发现，94.29%没有听说过人乳头瘤病毒。

年龄超过范围。本报调查显示，12%的人因为年龄超过了规定范围而未接种。二价疫苗接种对象是9~25岁女性，因此很多有接种意愿的人只能放弃。四价疫苗在中国获批的年龄是20~45岁，但中南大学湘雅医院妇科主任张瑜表示，结合国外临床研究资料，它对低龄人群也是安全有效的，如果自愿，也可以接种。

等待九价上市。4%的人在等九价宫颈癌疫苗上市。“九价宫颈癌疫苗能预防90%的宫颈癌，其保护级别相对高，还未在内地上市。”张瑜提醒，宫颈癌疫苗进入国内市场已经滞后国外十年，如果继续等九价宫颈癌疫苗上市，很多女性将错失最佳注射时机。

担心不良反应。4%的人拒绝接种是因为担心副作用。据日本媒体报道，2016年7月27日，63名女性接种宫颈癌疫苗后，出现头疼、记忆障碍、四肢不受控制、月经异常等多种症状。乔友林解释说，接种宫颈癌疫苗可能会造成一些轻微不良反应，但这都是疫苗肌注后，身体对异源性蛋白的常见反应，绝不代表疫苗不安全。

接种后仍需筛查

乔友林强调，宫颈癌是目前唯一一个病因明确、可早期预防、能消灭掉的癌症。《柳叶刀》报道称，全球每年大约有53万女性患宫颈癌，其中80%发生在中低收入国家；如果不采取行动，预计到2030年，宫颈癌患者至少增加25%；各国应完善相关政策，加大财政投入，以确保到2030年70%的女孩（9~13岁）接种宫颈癌疫苗。此外，百姓应该掌握宫颈癌相关知识，提高预防意识。

女性最佳接种时间为首次性行为前。世界卫生组织推荐，9~13岁女孩进行宫颈癌疫苗接种。美国食品药品管理局的推荐范围更宽泛，9~26岁均可接种。张瑜说，虽然女性最佳接种时间为首次性行为前，但有过性行为、没被人乳头瘤病毒感染的女性，仍可以接种。青少年男性也可以接种宫颈癌疫苗，可预防肛门癌、阴茎癌。

接种后轻微副作用属正常现象。有较大伤口、发烧等症状者，对酵母、面包、鸡蛋、牛奶过敏者，以及孕妇不宜接种。注射后怀孕的女性，要待分娩后再注射。接种后可能会有一些轻微副作用，如注射部位出现红疹、肿胀及疼痛，这属于正常情况，通常几天后就会消失。

接种疫苗后仍需注重筛查。21~29岁的女性每3年进行一次宫颈刮片检查，如果结果异常，需要进行人乳头瘤病毒检查；30~65岁的女性应每5年进行一次宫颈刮片检查和人乳头瘤病毒检查，或者每3年单独进行一次宫颈刮片检查；超过65岁且定期筛查结果都正常的女性，不必再进行宫颈癌筛查。（谭卓曌）