医生超负荷工作至病倒 如何破解儿科医生荒？

近日，全国多地暴发流感，各大医院儿科再迎就诊高峰。天津海河医院贴出的一则通知刷爆了朋友圈，这所医院三名儿科医生因为超负荷工作，全都病倒了，造成该院儿科不得不停诊。

目前，部分地区多数儿科医生虽已放弃休息时间连轴工作，但仍然忙不过来。我国儿科医生人才缺口究竟有多大？又该如何破解“儿科医生荒”呢？

1月7日，天津海河医院贴出的一则通知刷爆朋友圈，因该院儿科三名医生超负荷工作，全都病倒，儿科不得不停诊。天津儿童医院派出专家紧急支援，四天后天津海河医院的儿科恢复了正常开诊，三名患病医生还在康复中。国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉在日前召开的新闻发布会上表示，希望患病医生尽早康复，早日回到工作岗位。焦雅辉坦言，儿科医生缺口较大已成事实。

不少医学专家认为，儿科医生荒与儿科看病难的原因很大程度上应归咎于1999年起儿科专业的取消和停招。另外，“全面二孩政策”的实施使我国儿科医生资源紧缺的状况进一步加剧。虽然2016年教育部宣布恢复和扩大儿科专业招生，但是儿科工作强度高、压力大、风险高、工资低，难以吸引优秀人才，也难留住医生。

2016年，国家卫计委会同相关部门联合印发《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》，力争到2020年全国儿科医师总数达14万人以上，每千名儿童拥有儿科医师数达0.6人以上。

教育部高等教育司副巡视员宋毅表示，教育部正在积极加强儿科医学人才的培养，“深入推进农村订单定向医学生免费教育工作，为基层每年培养5000名左右从事儿科等各科常见疾病诊疗服务的全科医学人才。要求38所高水平的医学院校增加研究生儿科专业招生数量，力争到2020年达到在校生1万人”。

虽然2016年起已恢复和扩大儿科专业招生，但要填补这十余年儿科医生培养的“空当”期，缓解儿科医生荒问题，焦雅辉表示，各地对儿科医疗服务体系建设高度重视，已采取多种措施，“一方面增设儿童医院，(综合医院)增设儿科。另一方面从住院医生规范化培训方面，加大儿科住院医生规培的力度，加大一些医生的转岗培训力度。”

（据央广网）