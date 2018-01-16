冬季糖尿病人如何保健？注意这7个方面

随着生活水平的不断提高，糖尿病已不再属于“富贵病”，反而开始变成一种流行病，它也不再是中老年人的专利，发病趋势越来越年轻化。作为主要的慢性非传染性疾病之一，糖尿病严重威胁着人类的生命和生活质量。

“冬季是糖尿病病情加重和并发症较为多发的季节，近期因天气变冷而出现血糖、血压升高，导致糖尿病足、心肌梗塞、脑梗塞和脑溢血等病症的糖尿病患者明显增多。”山西省中西医结合医院内分泌一科主任张靖说。

那么冬季糖尿病人如何保健？张靖表示，在冬季应制订相应保健措施，除在医生指导下进行有效治疗外，还应从以下7个方面做好日常自我保健：

情绪稳定：

过度的喜、怒和悲伤，使情绪出现波动，对糖尿病病情有着密切而微妙的影响。因此时交感神经兴奋，可促使肝脏中的糖原释放进入血液，使血糖水平升高，导致病情加重或影响治疗效果，故病人应学会控制情绪，避免负面情绪影响，保持情绪稳定。

节制饮食：

糖尿病人本来就多食，尤其是冬天，气温下降，出汗减少，各种消化液分泌增加，食欲更旺，也是血糖升高的因素之一。饮食治疗是糖尿病的基础治疗措施之一。糖尿病患者应在医生指导下，根据体重及并发症等情况制定饮食方案，尽量做到合理分配膳食种类和数量，才能有利于糖尿病的病情控制。即使面对美味佳肴，也绝不能尽情饱餐，必须控制有度。

防止感染：

呼吸道、皮肤、尿路感染等是糖尿病常见的并发症，甚至成为危及生命的因素。故应注意皮肤的清洁卫生，经常洗澡。皮肤破损、疖肿、毛囊炎等应及时治疗。注意口腔卫生，坚持早晚饭后刷牙漱口，患有牙病及时治疗。积极治疗慢性咽炎、鼻窦炎、支气管炎，以消除发生肺炎的隐患。

注意足部保护：

糖尿病人，多有血管功能不全和神经病变，造成脚的局部感觉迟钝，足部的皮肤破损或癣感染等，均可发展成经久不愈的慢性溃疡，甚至发展成难以控制的严重感染或坏疽。糖尿病人应穿宽松的棉鞋、棉袜，经常换袜子，保持脚的清洁、干燥。每晚以40摄氏度左右温水泡脚，有助于防寒保暖及改善局部血液循环。同时要防止冻伤、跌伤、碰伤，积极治疗足癣，避免皮肤受损，以防皮肤破损招致化脓性细菌感染。

注意保暖：

寒冷刺激，可使体内儿茶酚胺物质增加，促使血压升高、冠状动脉痉挛，易诱发脑溢血、心肌梗塞等严重疾病，故应注意防寒保暖，及时增加衣服。

适当运动：

运动是糖尿病综合治疗措施的重要一环，也是增强耐寒能力及抗病能力的措施。根据年龄及健康状况，积极、适当地参加慢跑、散步、打太极拳、舞剑等健身运动，可刺激胰岛素分泌，对调节血糖、稳定病情十分有益。

血糖监测：

进入冬季，人的食欲大增，为驱寒每天都吃不少油腻厚味食物，加上气候寒冷，户外活动明显减少，导致血糖升高，如果能经常监测血糖，就能够及时发现问题并作相应的调整。因此，糖尿病患者冬季血糖检测要勤。一般认为，病情较轻者可半个月检测1次，病情较重者应3至5天或每天检测1次，并经常与医生取得联系。