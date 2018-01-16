北京未来两周内流感活动强度将趋缓

15日，记者从北京市卫计委召开的近期流感情况通报新闻发布会上获悉，北京目前流感活动度仍处于较高水平，出现乙型（Yamagata系）、甲型H1N1和甲型H3N2亚型流感病毒共同流行。其中，0—4岁年龄组人群占比最高。截至目前，北京流行的流感病毒基因特性和抗原性未发生明显变异。

根据全球、我国及北京市流感监测数据显示，目前各型别流感病毒均未发生明显的变异，不具备出现流感大流行的生物学基础，流感病毒的感染力、传播力和致病力未发生改变，本流行季流感患者的临床表现仍符合典型的季节性和周期性流感的基本特征。

同时，目前北京市流感活动强度上升幅度已呈现出减缓态势，据历年流感监测数据分析，本流行季北京市流感活动高峰出现在元旦前后，发病呈近年来较高水平，目前已达到流感的流行高峰，预计未来两周内流感活动强度将趋缓。学校托幼机构流感集中发热疫情报告数较前期已明显下降，预计随着学校和托幼机构放寒假，以及春节假期的到来，人群聚集性减少，流感活动强度将会进一步降低。