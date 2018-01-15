冬季到来，如何打好小儿流感保卫战？

阿嚏！宝宝又感冒了！

进入冬季后，人体的呼吸道黏膜由于不断受冷空气刺激，抵抗力减弱，流行性感冒等传染性疾病又进入高发期。相对成人来说，抵抗力更为薄弱的儿童群体，更是容易被流行性感冒找上门，各个儿科门诊呈现门庭若市、患者爆满的场面。那么，在冬季，应该如何防治小儿流感，打好这场健康保卫战呢？

首先了解什么是流感

流行性感冒 （Influenza，简称流感）是由流感病毒引起的急性呼吸道传染疾病，具有高度的传染性。流感主要表现为突发性发热、肌肉酸痛、关节疼、咳嗽等症状。此外，流感还分为单纯型感冒、肠胃型感冒、肺炎型感冒以及中毒型感冒，其中，中毒型感冒是最为严重的，可引起高烧，并导致呼吸衰竭。

流感当普通感冒治可能会加重病情！

很多家长不懂，往往把流感和普通感冒混为一谈，错误用药和治疗，反而加重病情。其实，流感和普通感冒是两个不同的概念，预防和治疗的方法也不完全一样。

流感与普通感冒有何区别？

引发原因不同：

流行性感冒是由流感病毒引起的，发病率较高，易引起暴发性流行或大流行。病原体为甲、乙、丙3种类型流行性感冒病毒，主要通过空气飞沫传播。

普通感冒俗称“伤风”，是急性上呼吸道病毒感染中最常见的病种，虽多发于初冬，但任何季节如春天、夏天也可发生，不同季节感冒的致病病毒并非完全一样，其主要病原体是呼吸道合胞病毒、鼻病毒。

临床表现不同：

流感往往表现为高烧、乏力、头痛、全身肌肉酸痛、眼结膜炎明显和轻度呼吸道感染。1～4岁的宝宝流感的临床症状往往不典型，部分患儿突然高热伴全身中毒症状，或伴有呕吐和腹泻等消化道症状，可见高热惊厥；部分患儿可表现为急性喉炎、气管炎、支气管炎，出现声音嘶哑，严重者出现气道梗阻症状；5～7岁宝宝的症状与成人相近，起病急骤，全身症状明显，表现为持续高热、头痛畏寒、四肢肌肉酸痛、乏力，随后出现咽痛、流涕、流泪、咳嗽等呼吸道症状。

普通感冒起病较急，早期症状有咽部干痒或灼热感、打喷嚏、鼻塞、流涕，开始为清水样鼻涕，2～3天变稠；可伴有咽痛；一般无发热及全身症状或仅伴有低热、头痛。普通感冒大多为散发性，不流行，一般5～7天痊愈。

简单几点判断流感：

流感季节性强。流感爆发在每年的11月至次年2月为高峰期。

传染性强，易爆发。经常是家庭或班级这种小集体成员相继感染，出现这种情况就需要怀疑有流感传染了。

常有突发高热，体温可在24小时内升至高峰，39℃-40℃也很常见。患儿有全身酸痛、乏力等症状，精神萎靡或异常烦躁。

年幼的宝宝患了流感，多有发展成肺炎的风险。

不排除少部分人出现危急重症。

孩子确认患上流感后，应该怎么做？

确诊流感后，最好在症状出现的48小时内给予抗流感病毒治疗，减轻患儿流感症状，缩短病程，防止并发症的发生；就算发现的晚，也应该积极给予抗流感病毒治疗，防止病情发展与恶化。但记住不要盲目给孩子使用抗生素一类的药物。

9日，国家卫计委关刚刚制定发布了《流行性感冒诊疗方案（2018版）》，指导各地开展医务人员培训，做好当前流感医疗救治工作。对老年人、儿童、孕妇、有基础性疾病的重点人群及时治疗和使用抗病毒药物。

儿童抗感颗粒是好医生药业集团采用中药创新创制的品牌产品，由中国中医科学院，根据现代医学理论和临床经验，按照化学药物新药筛选方法，筛选明确具有抗病毒作用的中药189种，从中选择“抗病毒之王”绵马贯众，“经典抗病毒”金银花等经过严密组方、科学配伍、严谨的药理、临床实验研制成功的新型抗病毒中成药，其研制试验方法被誉为“研究治疗感冒中成药的范例”。

好医生儿童抗感颗粒抗病毒谱广，能有效抗流感病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒等多种病毒，经儿童多中心临床研究验证，治疗儿童上呼吸道感染能够有效减轻疾病严重程度（改善上呼吸道感染引起的发热、头痛、鼻塞、流涕、咽痛等症状），有效缩短感冒病程及缩短热程。好医生儿童抗感颗粒作为儿童专用广谱抗病毒药物，在临床上可与奥司他韦等西药联用，有效防治流感大爆发。

预防小儿流感从四大方面着手：

1、 接种流感疫苗：未接种流感疫苗的6个月以上儿童应普遍接种流感疫苗进行预防。在小儿流行性感冒高发的季节，家长可以带领孩子去医院接种流感疫苗。

2、生活习惯要注意：平常要教导孩子注意清洁卫生，勤洗手，管控好沾染口腔、鼻腔分泌物的纸巾类物品，与流感病人接触要注意戴好口罩。多喝水，保持充足的睡眠，注意卧室通风等。

3、饮食要均衡：均衡饮食也是很重要的，补充维生素，增强抵抗力。对食欲不振的患儿要注意脾胃调理，多吃粗粮、蔬菜，不吃零食，保证每天大便畅通。

4、适当的锻炼有必要：引导孩子养成坚持锻炼的好习惯，从而增强身体素质，加强对疾病的抵抗力。

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