深圳南山区举办脑中风防控知识科普活动

1月11日在粤海街道办事处会议室举办了一场别开生面的“H型高血压与脑卒中防控”新知识讲座， 带给了辖区居民防控脑中风的新概念、新知识、新办法。

深圳奥萨医药有限公司的总经理邢厚恂教授作主题演讲。邢教授首先介绍了创建奥萨转化科学重大成果服务于重大疾病防治事业的初衷和发展历史，后又介绍了H型高血压来源及在我国高血压人群的普遍性和特殊性，如何使用简单、有效、易行的方法，实现脑中风的精准防控，并分享了全国很多地区的成功经验。

粤海街道办事处李业甫主任认为本次H型高血压与脑卒中防控的健康知识讲座取得了预期的效果，领导干部和居民群众更具重视心脑血管病防控，关心自身防护观念更新和能力提高，体会身边的科技创新带动人们健康生活质量重大改善的实效。李主任强调，深圳市委市政府一直都非常重视高血压与脑中风防控的工作，深圳市也计划从2018年起在全市开展H型高血压与脑中风防控工作，南山慢病院已经与深圳奥萨开展深层合作，2017年启动了这项民生工程。粤海街道也要积极响应，努力做好本辖区内的高血压等重大疾病的预防和控制的工作。

粤海街道办事处副主任杜建坡赞扬了深圳奥萨医药有限公司在心脑血管疾病防控方面取得的成绩，他指出：奥萨医药专注于中国人群脑卒中的特点，研发出应用于常见心脑血管疾病的个体化诊疗产品，“比如，依叶-MTHFR诊断试剂盒”产品。今年起南山慢病院已在政府重视和领导下，力推南山区居民的心脑血管病新知识新技术的科学防控，宣传小知识已经走到居民区各个角落。杜主任特别期望奥萨配合政府、支持慢病院，在科技新知识、技术、成果和服务上积极参与分享，造福身边社区的患者、家庭、企业和南山粤海居民。

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