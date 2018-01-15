中药连花清瘟再次列入流感诊疗方案

1月8日，针对目前我国流感疫情高发的态势，国家卫计委及时发布了《流行性感冒诊疗方案(2018年版)》，连花清瘟胶囊被列入治疗方案中，成为本次流感治疗的关键用药。

诊疗方案指出，这次流感主要为甲型、乙型流感病毒同时流行，患者初期可表现为发热或未发热、咽部发红、轻咳、无汗等症状，这属于中医的风热犯卫证，也有不少患者一开始发病就表现为高热、咳嗽、痰黏不能顺畅咳出，口渴想喝水，嗓子疼痛、眼睛结膜充血等症状，这属于中医的热毒袭肺证。

连花清瘟胶囊是治疗流感和普通感冒的中成药，配方中汇聚了三个朝代治疗热性病流行的著名方剂，如汉代张仲景的麻杏石甘汤、清代的银翘散等，其中的麻黄、薄荷可以发散风热犯卫证患者的风热外邪；银花、连翘、板蓝根、贯众，尤其是生石膏、大黄，可以清肺泄热，让热毒袭肺证患者体内积蓄的火毒从大便排出，从而改善发热或高热、咳嗽、痰黏不能顺畅咳出、嗓子疼痛等症状。

治疗流感的根本是抗流感病毒，连花清瘟胶囊的良好抗病毒作用得到了中国中医科学院、广州医学院呼吸疾病国家重点实验室的验证，它对甲型流感病毒（H1N1、H3N2）、乙型流感病毒、禽流感病毒（H5N1、H9N2）、腺病毒等都有很好的抑制拮抗作用。

近十几年来，连花清瘟胶囊已先后15次被列入国家甲型流感、乙型流感、禽流感诊疗方案。

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