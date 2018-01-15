“腰突症”治疗有讲究

张师傅今年60多岁，去年开始一直出现腰痛，并逐渐蔓延到大腿后侧，还出现腿部麻木无力、腰部僵硬，平时活动受限。到医院做了MRI影像检查才知道，自己原来患上了腰椎间盘突出症。

腰椎间盘突出症简称“腰突症”。临床上，大多数腰椎间盘突出症患者经过卧硬板床休息、腰围护腰、中医推拿、手法复位、针灸、康复理疗、中西药物等治疗，都有不错的疗效，但不少患者疗程长，痛苦大；而对于症状比较严重，疼痛比较剧烈的患者，保守治疗往往无效，过去大多需要手术治疗；对于中央型的腰椎间盘突出压迫到马尾神经出现大小便失禁，甚至出现下肢瘫痪等症状的患者，则不适宜保守治疗，需要赶紧手术治疗。

手术只需要开一个“钥匙孔”大小的微创切口，优点是创伤小、局部麻醉、安全性高。所谓的民间治疗土办法，在选择时一定需要慎重考虑。患者听说别人或者亲戚朋友是同样的病，使用某一种方法和药物治好了，就认为自己也一定有效，或手术失败了，就完全拒绝手术，这些都是不对的。同样是椎间盘突出，同一种疾病，在不同的阶段，以及突出部位的不同，治疗方案往往是不一样的。总之，并不是患有腰椎间盘突出就需要立即做手术，但有些腰椎间盘突出症不能耽误。 （吴志 罗金财整理）