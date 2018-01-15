高铁外卖须提前1小时下单

昨日，记者从铁路部门获悉，为提升旅客互联网订餐体验，铁路部门决定自1月18日起，将互联网订餐截止下单和取消时间由120分钟调整为60分钟。同时，1月17日可购买除夕高铁票，有出行计划的旅客请提前购票。

2017年7月17日，铁路部门推出动车组列车互联网订餐服务。当时的规定是：开车前120分钟内，系统不接受旅客下单和取消。也就是说，不管是下单还是取消，都需要提前至少2小时。但自今年1月18日起，互联网订餐截止下单和取消时间由120分钟调整为60分钟。无论是下单还是取消订单都只需至少提前一个小时，这不仅能提高配餐效率，也方便旅客根据实际情况最终决定是否订餐。

乘坐G、D字头动车组列车出行的旅客，在通过12306网订票成功后，将收到是否订餐的提示，需确认订餐时，按页面功能提示办理，并可使用支付宝和微信支付餐款。通过电话、车站窗口、代售点、自动售票机等其他方式购票的旅客，也可通过12306网订餐。

票务方面，昨日开始网络已可订腊月廿七的车票。根据往年经验，从腊月廿七到腊月廿九，节前出行的客流将进入最高峰。从购票日期来看，1月14日至16日进入节前购票最高峰，1月17日可购买除夕当天的火车票。

今年由于春节时间较晚，返程高峰正好和学校开学日碰到了一起。从返程客流和车票发售来看，每年春节假期的正月初五开始就会出现返程高峰，也就是说，从1月22日开始，打算回家过年的上班族要注意购买正月初五(2月20日)的返程车票。