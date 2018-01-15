河北基本实现城区15分钟中医药服务就医圈

1月10日，河北省政府新闻办召开新闻发布会提出，全面放开传统中医诊所的审批。全省已建成国医堂1100余个，城区15分钟中医药服务就医圈基本实现。

在公立医院综合改革中，河北将126项中医诊疗项目纳入物价收费项目；将576种中药制剂在全省医疗机构间调剂使用，百姓购买价廉有效的院内制剂越来越方便。在推进省级改革的同时，2017年全省9个市相继出台提高中医院报销比例、降低起付线的优惠政策。

在推进中医药基本公共卫生服务供给方面，河北将中医药服务纳入基本公共卫生项目，对65岁以上老年人和0~3岁儿童提供中医药健康管理服务和健康指导。目前，该省65岁以上老年人中医药健康管理率达61%，0~3岁儿童中医药健康管理率达62%。

另外，该省还进一步加强基层中医药服务能力建设，在社区卫生服务中心和乡镇卫生院新建国医堂150个，全省已建成国医堂1100余个，城区15分钟中医药服务就医圈基本实现。

扎实做好健康扶贫对口帮扶工作，安排9所三级中医医院对口帮扶21所贫困县县级中医医院。2017年共向受援医院派出各类常驻帮扶人员100余人次，支援和新建科室45个，新增中医医疗技术22种，诊治患者3万余人次。（刘延丽 刘昆鹏 何震）