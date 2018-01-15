素鸡牛肉派 适合各类人群食用

主料：牛肉糜100克，素鸡1条。

调料：料酒、葱姜、老抽、豉油、胡椒粉、花椒粉、淀粉、剁椒酱、食用油各适量。

做法：1.牛肉糜加料酒、葱姜、老抽、豉油、胡椒花椒粉、淀粉调制入味成馅。2.素鸡切成连刀中厚片，酿入牛肉馅。3.锅内再放食用油，将素鸡牛肉派入锅煎成两面金黄。4.出锅后，点缀剁椒酱后即可食用。

功效：中医认为，豆制品素鸡性凉，味甘、淡，性凉，入脾、胃、大肠经。具有益中气、健脾利湿、清肺健肤、清热解毒等功效。对头晕乏力、易倦耳鸣、骨质疏松、脾虚胃寒、肝郁气滞等有一定的食疗作用。素鸡含有丰富蛋白质，而且植物蛋白属完全蛋白，易于人体吸收。素鸡中含有人体必需的8种氨基酸，其比例接近人体需要，营养价值较高。素鸡中丰富的卵磷脂可有效防止血管硬化，预防心血管疾病，保护心脏。素鸡中还含有多种矿物质，可补充钙质，防止因缺钙引起的骨质疏松，促进骨骼发育，对小儿、老人的骨骼生长极为有利。

此道菜肴，素鸡中夹入高蛋白低脂肪的牛肉做成“派”，菜品新颖诱人，营养均衡。口感外脆里嫩，香浓味美。适合各类人群，尤其是老人、儿童食用。 （榕杨）