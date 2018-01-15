山西着力提升餐饮业质量安全水平

近日，山西省食品安全委员会出台《山西省提升餐饮业质量安全水平工作方案》（以下简称《方案》），要求食药监管、教育、公安、民政、人社等14个部门联合行动，按照“四个最严”总体要求，严格落实“四有两责”，着力提升餐饮服务安全监管能力，以实施质量提升行动、强化餐饮过程管理、督促主体责任落实、促进产业持续发展为重点，全面提升山西餐饮业质量安全水平。

山西省食品药品监管局综合协调处处长王飞介绍，山西将把提升餐饮业质量安全水平作为改善民生、扩大内需、促进发展的重要举措。全省各级各部门坚持党政同责、标本兼治，坚持齐抓共管、产业创新，坚持部门充分履职、协同推进，全面落实属地管理责任、企业主体责任和部门监管责任。争取到2020年，餐饮业质量安全突出问题得到有效治理，餐饮服务食品安全监管水平显著提升，餐饮产业创新发展水平不断升级，餐饮业质量安全群众满意度明显提升。

《方案》要求餐饮服务单位须建立保证餐饮食品安全的各项制度，配备经考核合格的食品安全管理人员，严格执行从业人员健康管理制度，切菜、配菜、烹饪、传菜、清洗消毒等从事接触直接入口食品工作的人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。大型和连锁餐饮企业、中央厨房、集体用餐配送单位要设立食品安全管理机构，配备专职食品安全技术人员和食品安全管理人员。同时，餐饮单位还须严格设施设备维护管理，严把原辅料购进质量安全关、严把餐饮加工制作关、严把餐饮具清洗消毒关、严把环境卫生控制关。

“《方案》规定细致，责任明确，消费者的餐饮安全多了份保障，对餐饮业的发展也是一个契机。”山西会馆餐饮文化有限公司副总经理高绍华认为，这有利于餐饮企业加强目标管理、岗位管理、安全管理、责任管理，有利于做强做大餐饮业。

记者了解到，山西将加强规划引导，推动餐饮业向大众化、集约化、标准化转型升级。支持餐饮服务企业发展连锁经营，实现原料统一加工、集中配送。支持餐饮服务企业实施“农餐对接”，利用“农户+基地+餐饮单位”“生产基地+中央厨房+餐饮门店”的经营模式，实现从“农田到餐桌”全过程可追溯。结合城市改造、社区商业网点建设和旅游基础设施建设，做好居民社区、办公聚集区、商业集中圈、学校（含幼儿园）等重点场所的餐饮网点规划布局，大力发展大众餐饮服务，形成优质、便捷、经济的餐饮服务网络。

《方案》除了对餐饮服务单位规定详细，对监管部门也提出了更严格更规范的要求。

“各监管单位需要进一步完善相关监管制度标准，完善餐饮食品安全标准体系，推进餐饮服务团体标准和特色餐饮地方标准建设，从而严格餐饮食品经营许可管理，规范许可行为。市、县加强对食品安全管理机构和人员、食品安全管理制度、设施设备布局、清洗消毒、冷藏冷冻等项目的审查和现场核查，对食品安全管理人员进行考核，符合条件的发放食品经营许可证。依法依规加强食品生产加工小作坊许可和食品小经营店、小摊点备案登记，实现餐饮业许可管理全覆盖。”山西省食药监局餐饮监管处副处长赵宁说。