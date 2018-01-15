兰州将开展食品小作坊专项整治

近日，从兰州市食品药品监管局传出消息，兰州市食药监管部门将在全市范围内集中开展为期5个月的食品小作坊专项整治，进一步提升食品小作坊质量安全控制水平，降低食品生产环节安全风险。

此次整治行动中，兰州市将在对食品小作坊全面排查、清理、整治的基础上，重点抓好对食品小作坊申请条件、现场核查、证书核发、登记建档、日常监管等环节（内容）的整治，详细检查食品小作坊是否按要求建立食品安全制度、进货查验记录制度并保存相关凭证，是否落实食品添加剂专区（柜）存放、专人保管、有专用的称量器具，是否建立食品原辅料及食品相关产品进货台账、生产及销售台账并按规定期限保存等。

按照“分类处置、堵疏结合、标本兼治”的原则，兰州市各县（区）食药监管局将全面覆盖检查辖区内已登记的食品小作坊，逐一检查并填写《食品小作坊日常监督检查表》。通过广泛走访街道、社区及广大居民，全面了解非法加工、无证生产等问题线索，严惩重处非法生产加工食品的“黑作坊”。