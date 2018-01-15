大肠癌是临床上常见的恶性肿瘤，包括结肠癌和直肠癌。目前外科手术是唯一可能治愈大肠癌的方式，但是并非任何情况下都是越快手术越好。

在发现大肠癌后，医生首先会建议做一个分期检查，了解肿瘤处于哪个时期，以便了解患者的病情到什么程度。

如果分期特别早，符合临床内镜质量的标准甚至可以不用手术，可以通过内镜治疗减少手术的创伤。

如果分期比较晚，比如肿瘤局部侵犯了其他的脏器或者远处转移，多数需要进行术前的治疗，也就是在手术前进行放化疗或靶向治疗，使肿瘤体积缩小然后再做手术，可以达到减少局部肿瘤的复发和远处转移的效果。

所以一旦发现了大肠癌，需要完善相关检查，明确相对准确的分期之后，再决定采取什么样的治疗方案。

对于比较复杂的情况，还需要多个学科的专家坐在一起讨论后决定治疗方案，也就是MDT多学科治疗，使患者获得更长的生存期，提高生活质量。

更多精彩内容，请观看“健康有方-肿瘤百问”

确诊病灶，你是否陷入恐慌？

寻医问药，你是否病急乱投医？

治疗疾病，你是否因疗效而忐忑不安？

术后康复，你是否因无法监测病情而产生恐慌？

别担心，《健康有方》节目开播啦！

《健康有方》是人民健康网联合医平方共同推出的健康科普短视频栏目，旨在为大众提供权威、可信、准确的健康科普知识。“健康有方-肿瘤百问”是针对肿瘤疾病的短视频节目，每集3-5分钟回答患者关心的问题，让患者不走或少走诊疗过程中的弯路；帮助大家树立正确认知，养成良好的生活习惯，远离肿瘤疾病。

(责编：王亚微、权娟)