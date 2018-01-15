济宁集中整治药店、诊所药品质量

城乡接合部和农村地区药店、诊所的药品质量安全历来是食品药品监管部门监管的重点和难点。自去年7月以来，济宁市食品药品监管局针对城乡接合部和农村地区药店、诊所开展了为期5个多月的药品质量集中整治行动。

整治行动开始后，济宁市食药监局通过微信群、电话以及现场检查等方式，通知药店、诊所积极进行自查整改，并通过市、县两级食药监局网站及时公布集中整治工作意义、措施和成效等相关工作动态23条，提高工作透明度。在整治行动中，该局有针对性地加强对药品购销渠道、药品储存条件和药学服务的检查，并着力强化毒麻精放药品、心脑血管类药品、含特殊药品复方制剂、疫苗、医用氧气等高风险药品监管，严查超范围经营和药品流弊行为。截至目前，共检查药店、诊所1412家，指出存在问题并责令整改307家；对25家不符合GSP要求的药店收撤GSP证书；对48家存在问题的诊所进行通报；对存在违法违规行为的进行深入调查。