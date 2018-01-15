云南药物滥用监测信息化建设加强

日前，云南省食品药品监管局与云南省戒毒管理局签署云南省药物滥用监测战略合作框架协议，共同推动全省药物滥用监测工作信息化建设，开拓报告收集新渠道以及提高药物滥用突发事件等风险发现和分析能力。同时，双方将在宣传培训、信息共享、成果共用、能力建设等多方面进行深度合作，全力提高云南省药物滥用监测水平，全面服务于药品安全监管工作。

根据协议，云南省食药监局负责开发数据传输接口，对接现有药物滥用报表上报系统，按季度对药物滥用监测数据进行统计分析，并将分析结果反馈至云南省戒毒管理局。云南省戒毒管理局承担基层民警系统使用和数据录入的培训工作，对各强制隔离戒毒所药物滥用监测推进情况进行督导考核，并在现有戒毒工作管理系统中增加整合《药物滥用监测调查表》内容，指导各强戒所据实填报。

协议明确，数据分析结果仅用于云南省药物滥用监测与管理工作。下一步，双方将加强沟通协作，每半年至少召开一次会议，研究解决重大问题，并定期对合作项目实施情况适时进行督查和评估，力争到“十三五”末，全省药物滥用监测体制机制更加健全，技术装备明显提高，信息化建设全面提升，风险管控能力和队伍素质全面提升。