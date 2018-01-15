甘肃食药专业人才队伍建设提速

近日，甘肃省食品药品监管局主持召开2017年甘肃省药学专业、食品药品工程专业高级职务任职资格评审会，67名西药学专业、41名中药学专业、13名食品药品工程专业人员通过高级职务任职资格评审。此次会议的召开是甘肃省食药监局推进食品药品专业人才队伍建设的有力实践。

针对食品药品监管系统学科建设和人才队伍建设滞后的实际情况，2017年9月甘肃省食药监局成功协调甘肃省人社厅、省工信委、省卫计委等部门，将药学专业和食品药品工程专业高级职务任职资格评审工作归口到食药监局主管，并修订完善相关评审条件，为食品药品专业人才队伍建设奠定了基础。

甘肃省食药监局局长李存文表示，食品药品系列高级职务任职资格评审工作归到食药监部门管理，能够有力推进学科建设、人才队伍建设和食品药品技术支撑体系建设，全面提升保障食品药品安全的技术支撑能力。评审委员会人员要加强学习，严格标准，增强服务意识，树立食品药品监管系统的良好形象，实行“谁审核、谁签名、谁负责”的责任制度，切实提高职称评审工作能力和水平。

下一步，甘肃省食药监局将制定完善食品药品工程专业、药学专业高级职务任职资格评审工作规范、答辩办法等制度。结合甘肃省食品药品专业技术人才队伍实际，修订高级职务任职资格评审条件，研究开发高级职务任职资格评审报名审核系统，提高评审工作的质量和效率。