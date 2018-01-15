人民的需要就是监管出发点和落脚点

食品药品安全关系每一个人的身体健康和生命安全，是重大的基本民生问题，是人民对美好生活向往的重要内容。民有所呼，我有所应；民有所求，我有所为。人民的需要就是我们做好监管工作的出发点和落脚点。做好新时代食品药品监管工作，必须以党的十九大精神为最高纲领和根本遵循，坚持以人民为中心的发展思想，开拓创新，真抓实干，不断提升人民的获得感、幸福感、安全感。

食品药品安全不安全，存在哪些问题，群众的感受最直接。以人民为中心，首先要了解群众需求，多搞调查研究，多深入基层，倾听群众呼声，找准工作的努力方向。

要守住安全风险这一底线 食品药品安全不仅仅是产品安全，还涉及公共安全甚至政治安全，已经成为国家安全的重要组成部分。食品药品安全没有零风险，我们的职责就是要防控好各种风险，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。防控安全风险，要在已有工作基础上，总结经验，查找不足，进一步改进和加强风险管理。一是全面掌握风险。既要把浅层面、显性化的风险找出来，也要把深层次、隐性化的风险找出来，切实做到了如指掌。二是及时消除风险。用好检查、抽检、办案等监管手段，对能立竿见影的要雷厉风行、立即处置，对短期内难以见效的要久久为功、持续发力。三是健全工作机制。要进一步健全多层次、跨部门的风险排查、会商、交流、处置机制，做到及时、精准、高效。同时，要紧紧抓住“十三五”规划实施的时机，继续加强检验检测、审评、不良反应监测、应急体系建设等工作，加快推进职业化检查员队伍建设，以更大力度和更高标准实施智慧监管工程，力争使监管能力与风险管理要求相匹配，始终让监管跑在风险前面。

要坚持提高质量这一主线 近几年，虽然食品药品形势整体稳定向好，但监管任务越来越重。主要是因为食品药品安全的主要矛盾发生了变化，已由数量安全转变为质量安全。党的十九大报告作出“实施食品安全战略，让人民吃得放心”“健全药品供应保障制度”等重大部署。贯彻落实好这些战略部署，必须把提高食品药品供给质量作为主攻方向，增加优质供给，增强人民群众的获得感、安全感。

食品方面，要围绕提升安全、营养、健康，不断提高监管标准，提升食品供给质量，真正让群众吃得放心。近期，山东省政府出台的《餐饮质量安全提升工程实施意见》，旨在抓重点、补短板、强弱项，瞄准全链条上的关键环节、薄弱环节，严把从农田到餐桌每一道防线，全面提升食品安全治理能力和保障水平，提高公众的获得感、安全感。

药品方面，要补齐供给短板。2015年，国家启动药品医疗器械审评审批制度改革，从消除审评审批积压、开展临床数据核查等工作入手，积极推进仿制药质量和疗效一致性评价、上市许可持有人制度试点等重点改革任务落实。2017年10月8日，中办、国办联合发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，强力推进审评审批制度改革，从供给侧结构性改革入手，破除药械监管领域的弊端，鼓励研发创新，努力改变我国医药产业整体创新能力不强、产品质量不高的局面。作为医药产业大省，山东省医药产业大而不强的问题突出。我们须抓住这次改革的重大机遇，完善出台更多的激励政策，积极推进各项改革任务落实，抢占先机，加快医药产业新旧动能转换。