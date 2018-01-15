别抹杀孩子表达的欲望

当你发现孩子再也不跟你提要求时，孩子可能不是懂事了，而是绝望了。

放假期间，表弟到我家住。我和母亲带着弟弟去逛超市，母亲问他：“想要什么？”他说：“什么都不要！”。我说：“没事哥请你，你想要什么随便拿。”他始终说不要，但之后我发现他的不要不是一种礼貌，更像是一种绝望。

在放假的那几天，他几乎拒绝了我们的一切提议，看烟花、看冰灯、看电影，通通不去。而当问他有没有想去或想做的，他的回答都是，哪也不想去，没有意思。在餐桌上大家问他想报考哪所大学？他终于第一次说出自己的想法，发出欲望的新芽。他说想上某个专科大学，学验光配镜专业。全家人立即结成统一战线，反对他，让他必须上本科。“你看上专科的哪个有出息？”“专科毕业不可能找到好工作！”他战战兢兢地表达了一次欲望，一瞬间，使自己成为众矢之的。

这颗家里最小的“苗”，一瞬间遭遇狂风暴雨。刚刚发出的新芽被大家疯狂修剪。有多少中国孩子在这种教育模式下，被如此修剪过？孩子心中的这颗渴望生长的嫩芽，究竟要多强大才可能存活？

大家让我也加入反对他的阵营。我没有反对他，也没支持他，我接纳了他的想法，只是建议他扩宽视野，在决定之前多去了解几个专业和大学。

长辈们都希望他能选择更好的路，但没有想他为什么想学验光配镜专业。他和他妈妈都是高度近视，他的成绩也不太好，离高考不到半年，想提到上本科的成绩，希望渺茫。

我终于明白了他为什么哪都不想去，什么都不想要。因为从小他表达欲望时，得到的大多是拒绝，拒绝之后还有批评。而孩子对批评和拒绝的恐惧，使孩子越来越不敢表达内心真实的想法，变得越来越“懂事”。

美国心理学家塞利，把狗关在笼子里，只要蜂音器一响，就给狗使用电击。狗关在笼子里没法逃避电击，于是在笼子里狂奔，惊恐哀叫。多次实验后，蜂音器一响，狗就趴在地上，惊恐哀叫，也不狂奔。

后来赛利在给电击前，把笼门打开，这时狗不但不逃，而是直接倒地呻吟和颤抖。它本来可以主动逃避，却绝望地等待痛苦的来临，这就是习得性无助。

当孩子的要求一次次被拒绝、批评，家长不只是拒绝了孩子的要求，还会慢慢扼杀掉孩子提要求的能力。

孩子在每一次尝试表达欲望时，都听到家长的反对，每一次“不行！”对孩子来说就像一次电击，使孩子患上习得性无助，成为一个不能表达任何要求的“乖孩子”。被别人欺负时也不敢表达不满，即使心里很难过也笑着说：“没事”。

也许孩子的某些欲望和需要，超出家庭条件能承受的范围，有些家长在孩子提要求时可能会说：“爸爸妈妈赚钱容易吗？你要这东西有什么用？真不懂事！”孩子的欲望，被家长解读成不懂事，而孩子可能理解为有欲望，是错的。

面对孩子的要求，不妨先问问孩子为什么想要，有不合理的地方也不要急着反对。如听后发现其实合理，条件允许，可以支持。

如果不合理，比如孩子说不想上学了，不要着急批评，认真听下去，听听为什么，也许是因为老师批评，或者跟同学相处不融洽等等。

如果发现合理，但家庭条件满足不了。告诉孩子为什么现在不能满足，而不是批评孩子不懂事。

孩子被过度修剪，很容易长成一棵弱不禁风、枯枝败叶的小树，而不能如家长所愿长成顶天立地、枝繁叶茂的大树。请让孩子把欲望和要求表达出来，展现出他们的活力，孩子才会积极探索，茁壮成长。