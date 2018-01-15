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湖南整治校园及周边食品安全 查处违法案件1627件 

2018年01月15日08:15 来源：人民网－人民日报

　　人民网长沙1月14日电  （记者王云娜）记者近日从湖南省食安办获悉：去年，湖南省大力开展“食品安全护苗行动”。行动开展以来，共查处学校校园及周边食品安全违法案件1627件，罚没860.71万元，收缴问题食品17.87吨，取缔食品摊贩3858个，抓捕犯罪嫌疑人20余人，校园及周边食品安全整体保障水平明显提高。

　　行动将学校食堂、校园、周边食品生产加工小作坊、小餐饮、食品摊贩、食品销售店、向中小学校供餐的集体用餐配送单位和校园饮用水纳入整治范围。针对春秋季开学、“高考、中考、会考”等高风险时段，集中组织开展学校食品安全大检查、大排查、大整治。

　　专项行动以来，全省抽检校园及周边食品样品1.21万批次，不合格677批次，问题发现率5.6%，排查化解了一批食品安全隐患。同时，保持严打态势，查办了常德市桃源三中超范围使用食品添加剂案，长沙岳麓区万婴润泽府幼儿园使用超过保质期食品原料案，邵阳学院超限量使用食品添加剂案等一批有影响力、震慑力的案件，形成校园食品安全严管重惩常态。

　　2017年，湖南省持续开展学校食品安全示范创建活动，全面推行学校食堂“明厨亮灶”，全省1.19万个学校食堂实现“明厨亮灶”，同比增长20.7%。长沙、常德推行的“互联网+明厨亮灶”，实现了对学校食堂的远程全程在线监管。鼓励参保，防范化解食品安全风险。

　　2017年，全省校园食堂参保3515个，同比增长10.9%，食责险覆盖428万名学子。全省55个县实现政府统一统保，统保覆盖率达44.4%。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月15日 13 版）

(责编：聂丛笑、权娟)


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