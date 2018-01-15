糖尿病患者发生什么情况必须上医院就诊

糖尿病不是“小病”，不吃药不去医院无法自行缓解。糖尿病也不是急症，不用总往医院跑。那么，糖尿病患者该如何看病，发生什么情况必须上医院呢？

1.血糖不稳定上医院

评判糖尿病控制得好与坏的一条主要标准就是血糖水平。如果血糖长期居高不下或反复低血糖，又或者血糖不稳定、波动大，治疗效果差的糖尿病患者，就需要去医院就诊了。请医生帮助找出血糖控制不佳的原因，调整治疗方案，对症下药。

2．“两急两慢”上医院

“两急”：糖尿病的急性并发症和急性应激情况。

所有糖尿病急性并发症患者，如糖尿病酮症酸中毒、糖尿病非酮症高渗性昏迷、乳酸酸中毒、严重低血糖昏迷者；糖尿病急性应激情况，如糖尿病患者合并感染、手术、外伤、脑卒中、大出血、分娩、心肌梗死等特殊情况。

这两种情况往往起病急、进展快、病死率高，若抢救不及时，治疗不恰当，患者往往有生命危险，所以应该尽快就医。

“两慢”：出现慢性并发症的征兆或已有慢性并发症进展加重的情况。慢性病变包括糖尿病肾病、糖尿病眼底出血、痛性神经病、顽固性腹泻、足部坏疽、心血管病变等。

3.两个“第一”上医院

在生活中，有两种情况的人也是需要及时去医院进行诊断治疗的。

一个“第一”：第一次诊断出糖尿病的患者，特别是有很多患者是在体检时发现血糖增高，被诊断为糖尿病的，这时就需要再到医院看看，目的是为了全面检查，进一步明确诊断，确定糖尿病的分型，了解是否合并糖尿病并发症和其他病变。

另一个“第一”：第一次接受胰岛素治疗的糖尿病患者，包括所有I型糖尿病和部分病情重、血糖波动大的2型糖尿病患者，也要到医院看看。医生帮助决定最佳的胰岛素剂型和剂量，患者则要学会血糖监测，掌握胰岛素注射技术，会根据血糖监测结果自行调整胰岛素用量。

（摘自《保健与生活》）