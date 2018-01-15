患者腹痛难忍竟是肠子“打结” 送医时小肠已呈黑紫色

长期腹痛难忍，原来竟是肠子“打结”……近日，在连日腹痛的刘阿姨腹腔内，竟有一根粘连性束带似一枚“戒指”套在小肠外，被卡住的小肠因供血不足，早已变成了黑紫色。

45岁的刘阿姨是浙江宁波人，最近一个月，她时不时地出现肚子痛的症状。开始她以为只是消化不良，忍忍便过去了。没想到，连日来症状不但没有减轻，反而越发厉害，肚子肿胀难受还伴有阵阵难忍的腹痛。

在家人陪伴下，刘阿姨来到浙江大学明州医院急诊科，医生为她做了CT和腹腔镜探查，最终发现在其腹腔内有一个束带，已将小肠完全卡住，被卡住的小肠因供血不足，已转变为黑紫色。

经医生诊断，刘阿姨的病症是典型的粘连性肠梗阻。由于时间紧迫，医院马上为患者开通了绿色通道，并安排了手术。手术在腹腔镜下进行，开展顺利，共耗时约20分钟。手术完成后，原来黑紫色的小肠立马恢复了正常的鲜红。

经过医生和护士的悉心治疗和护理，刘阿姨在住院后的第三天便康复出院。但刘阿姨为何会出现黏连性肠梗阻呢？原来，刘阿姨年轻时曾做过三次开腹手术，包括剖腹产、右侧卵巢囊肿剔除术和胆囊术。

“每一次开腹手术，都免不了对腹腔内部的各个脏器产生扰乱，也会产生因细菌感染引发的炎症，使腹腔内形成粘连。”浙江大学明州医院普外科主任助理王兴海解释说，粘连束带就好像一枚戒指，套在小肠外边，容易把小肠卡住，形成血晕，导致小肠呈黑紫色。

对此，王兴海提醒道，目前腹腔镜微创手术技术已十分成熟，可以避免发生术后粘连。此外，如果出现腹痛症状，不要盲目地认为是消化不良，擅自吃药解决，应尽早到正规医院查明致病因素，对症治疗，以免延误最佳治疗时机。(完)