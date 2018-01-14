韩国"单人烤肉店"火了！专家提醒：一人食易得胃病

“一人，一桌，一炉，两块电子表提示烤肉时间，一台显示器放着剧集综艺，没人抢肉，没人唠叨，隔板隔开互相看不见，尽情吃到天荒地老。”最近，这条介绍韩国单人烤肉店的微博火了，网友纷纷表示：“可以说非常适合我了，仿佛看到了商机。”、“希望早点在祖国大地上推广”……

不过，北京电力医院营养科主任崔军却提出相反观点：长久一个人吃饭容易吃得单一，营养跟不上，还会影响情绪，导致消化不好，易得胃病。

吃得太单一

营养跟不上

“一个人吃饭，食物比较单一，很容易造成营养不良”。崔军表示，《中国居民膳食指南(2016版)》建议，每人每天至少应该吃够12种食物，每周至少25种。

而这个要求对于单独一个人吃饭来说，炒一两个菜就够了，食材种类不可能太多，所以要达到这个数字有点难。除非和朋友或者家人一起进餐，这样就可以多做几盘菜，一起分享，吃到更多种类的食物。

很多人都有这样的感受，一个人的时候，就会“变懒”，吃饭经常就是凑合，可能随便吃一些泡面或者其他没什么营养的食物填饱肚子就行，久而久之，对人体的健康是很不利的。

崔军建议，有条件的话，还是多和家人、朋友、同事一起吃饭，如果条件不允许的话，那就尽可能地让食物丰富一点，多样化一点。

吃得不开心

容易患胃病

一个人在家吃饭还好，如果是到餐馆里，真的会有点尴尬，别人会认为你这个人朋友少，不好相处。

所以，很多人在只有一个人吃饭的情况下，都选择速战速决的快餐，吃完赶紧走掉。

崔军认为，一个人吃饭的时候比较尴尬，情绪很容易受影响，尤其当一个人情绪紧张时，胃肠的血管会加剧收缩，阻碍其活动，并抑制消化液的分泌，经常这样的话，是很容易得胃病的。

中日医院心理门诊副主任心理师王彦玲认为，一个人吃饭的时候，往往要干点别的，否则太无聊，很多人就选择了看手机或者电视，而这样是不利于消化的，她解释食物的“消化”过程需要充足的血液供应，如果边看电视或者手机边吃，注意力不在吃饭上，部分血液流向大脑，导致肠胃供血不足，容易影响消化。

另外，王彦玲认为，吃饭本身就是一种放松的行为，看手机或想其他事情时，就不能体会到美食带来的快乐了。

她建议，一个人吃饭的时候不要想工作上的烦心事，不妨放些舒缓的轻音乐，尽情享受美食带来的乐趣。

吃得太寂寞

压力难释放

“人是社会性动物，是有交流需求的，吃饭就是我们与他人交流的好方式。”王彦玲认为，在吃饭时适当的交谈，可以更加深入地了解彼此的兴趣，交换彼此的信息，提高自己的社交能力，同时也是充分展现自己的一个良好的机会。

“现在人的生活节奏越来越快了，工作都比较忙，”王彦玲说，“在工作中难免都会遇到一些不愉快的事情，吃午饭的时候和同事交流交流，这样很有利于舒放心情，减减压。这不仅对身心健康有好处，同时还有助于让我们保持一种比较良好的工作状态。

此外，王彦玲还说，现在网络很方便，我们吃饭时不妨和父母视频聊聊天，不仅解决了我们无聊的问题，同时还能缓解他们的孤独感。