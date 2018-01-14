别大意！流感的咽喉部肿痛三五分钟可致命

(北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科 尹国平 )近期流感肆虐，打喷嚏、流鼻涕、头疼、发热、咳嗽、浑身乏力等流感症状使许多患者痛苦不堪。但在关注上述病症的时候，人们很容易忽略一个更加严重的症状——咽喉部肿痛。

气道梗阻三五分钟可致死

为什么说咽喉部肿痛比常见的流感症状更加严重呢?因为咽喉部肿痛可以导致呼吸道梗阻，存在致死风险。尽管流感导致的咽喉部肿痛症状并不多见，但一旦发生，往往病情发展迅速，甚至出现严重并发症。目前，这一点并不被大多数人了解，且常常被忽视。而由于这种情况发生率较低，很多患者不以为然，即使在医生做出相关诊断后，也不能积极配合治疗，有时会导致严重的后果。

咽喉部肿痛是如何致命的呢?咽喉部肿痛最常发生的部位是会厌，医学上把会厌受感染出现的炎症病变称之为“会厌炎”。会厌是位于喉气管入口处的一个类似树叶状的结构，在进食吞咽时向下封闭喉气管入口，防止食物进入气管;在呼吸时会厌向上开放，使气流进入喉气管，保证人体的氧气供应。

一旦会厌肿胀起来，喉气管入口就会被遮挡、阻塞，使空气不能顺利进入气管，从而导致呼吸困难，严重者会引起窒息。这时如果不能尽快开放气道，就会引起死亡。气道梗阻窒息导致死亡的时间仅仅在3分钟至5分钟之间，因此，急性会厌炎是十分凶险的。

流感杆菌易致急性会厌炎

会厌如此“娇气”，与它的解剖结构有关。会厌表面的组织结构比较疏松，发生炎症反应后特别容易肿胀。同时，会厌又位于咽喉部的中心位置，相较其他咽喉部组织，更易遭受细菌和病毒的侵犯，引起炎症反应。

引起急性会厌炎的因素有很多，细菌和病毒感染是最主要的致病因素。其中，又以流感杆菌及病毒最为常见。过去，最常见的致病病原体是乙型流感嗜血杆菌，在欧美国家针对该病原菌研发疫苗以后，由此导致的急性会厌炎的病例已逐渐减少。其他致病病原菌还有副流感嗜血杆菌、A群链球菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌等。病毒也可导致急性会厌炎，如水痘-带状疱疹病毒、I型单纯疱疹病毒等。在免疫力低下的患者中，还可因念珠菌、曲霉菌等感染致病。

热损伤(高温饮品、吸入蒸气等)、机械损伤(异物外伤、医源性器械损伤等)、化学损伤(刺激性有害气体、刺激性食物等)、放射线损伤等外伤，都可引起会厌黏膜的炎性病变，继而水肿。此外，药物、食物过敏;邻近器官的急性炎症，如急性扁桃体炎、咽炎、鼻炎等急性炎症蔓延侵及会厌黏膜，也是急性会厌炎的致病因素。

感冒伴咽喉剧烈肿痛速就医

如何识别和治疗急性会厌炎?急性会厌炎最主要的症状是咽喉部疼痛，通常疼痛比较剧烈，且吞咽时会加重疼痛，甚至因此出现吞咽困难。症状严重的患者可能会有咽喉部梗阻感，甚至呼吸不畅以及发热、寒战等表现。对在流感季节出现的咽喉疼痛表现，患者要高度警惕。

急性会厌炎起病急，病史很少超过6个小时至12个小时。因此，一旦出现相关症状应及时就诊，甚至要“争分夺秒”，避免病情加重。通常，医生会给予足量有效的抗生素和激素治疗，控制病情发展。但也会做好“最坏”的打算，包括气管切开等应急处理，这样才能有效避免“最坏”结果的发生。很多患者对激素的使用存在误解，其实，只要是在医生指导下的规范的激素使用，安全性都是可控的。

尽管急性会厌炎病情凶险，但只要注意预防，发现征兆及时治疗，就可以安然度过。预防急性会厌炎首先要增强身体抵抗力，平常加强体育锻炼，避免过度劳累;其次要注意饮食清淡及均衡;第三，在流感季节要加强自我防护，出入人员密集场所戴好口罩，尽量避免接触流感患者。