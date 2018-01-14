呼和浩特流感疫情趋于缓解 未发现病毒变异

中新网呼和浩1月12日电 (张林虎)嗓子疼、咳嗽、高烧不退……从去年11月以来，内蒙古进入流感高发期。如何面对“声势浩大”的流感，呼和浩特市卫生计生委12日召开新闻发布会，就呼和浩特冬季流感流行形势以及应对措施进行了通报。

据国家卫生计生委监测，近期我国南北方均已进入流感冬季流行高峰季节，今年全国哨点医院报告的门急诊流感样病例比例高于过去三年同期水平，流感病毒检测阳性率已达往年高峰水平。

流感高峰也导致医院的门诊量明显增加。在呼和浩特市各大医院，病人数量屡创新高，尤其儿科门诊更是人满为患。“输液的病人都排到了病房外的走廊里，没病的来这里都生病了。”呼和浩特市民杨文广如是调侃。

据呼和浩特市卫生计生委副主任刘院君介绍，今年的流感从临床症状上来看，和以往的流感没有特别的特异性表现，基本都是高热、畏寒、全身肌肉酸疼、乏力等流感典型症状。

“今年和往年不同的是，今年除了有乙型流感感染的病人以外，还合并了甲型的几个亚型病毒感染，比如甲型H3N2、甲型1N1。乙型流感患者数量相对多，但是症状比较轻，甲型流感患者数量少一些，但是症状可能会比较重。”刘院君说。

另外，少部分的流感患者是甲型和乙型的混合感染，还有很个别的一些病例，患者发病比较急，发展成为重症流感。在刘院君看来，预计流感活动高峰还将持续一段时间，不过随着学校和幼托机构寒假的来临，流感活动水平将逐渐下降。

刘院君介绍，从全市检测看，流感样病例最近三周出现緩慢下降态势，但仍处于高位运行态势。“我国目前还没有发现影响流感病毒传播力、疾控严重性和酎药性的变异，全国流感的流行水平仍在预期范围内，大家不必对此恐慌。”刘院君说。