专家：主诊医师负责制是医院管理制度的创新探索

中新网北京1月13日电 (记者 董子畅)《推行主诊医师制及相应医疗管理体系改革——中日医院的实践与经验》专题讲座日前在北京举行，北京市卫生计生委主任雷海潮在讲座上表示，主诊医师负责制，是一个非常好的医院管理制度的创新探索。

雷海潮指出，主诊医师负责制就是要明确责任，体现了以病人为中心的服务理念，同时又是优化服务流程的一个有效的措施，能够为患者提供良好的医疗和照护的各种服务。希望中日医院能够把主诊医师负责制推广到北京地区的医疗卫生机构，推广到国内的医疗卫生机构。

“主诊医师负责制将极大的降低医院人力资源成本，极大的提高全国医生人力效率，将有效激发医生提高业务积极性，提高临床医学业务水平，有利于年轻医生成长。”中日医院院长王辰认为，应该借鉴国际上通行的做法，实行主诊医师负责制。主诊医师全面负责患者医疗工作，全权、全责、全过程。与主诊医师负责制相匹配的制度是全院护理垂直管理和全院床位统一调配，为主诊医师行医提供相应平台支持。

据中日医院副院长刘鹏介绍，自2016年8月-9月，中日医院开始全面推行主诊医师负责制，由主诊医师及其医疗组负责为患者提供门诊、住院、手术、会诊以及出院随访等一系列临床诊疗照护工作。经过一年多的探索实践，明确了主诊医师是医疗责任主体的核心原则，改变了原有三级查房制度流于形式的状态，使高年资富有临床经验的医师真正守护在患者床旁，有效保障了医疗安全。

刘鹏表示，计划到2020年，中日医院将基本形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的现代医院管理新体系，基本建立权责清晰、管理科学、运行高效的现代医院管理新制度。(完)