全国开启“速冻”模式 中医专家教你防治肠胃病

中新网1月12日电 受强冷空气影响，全国各地自北向南出现了大范围大风降温及雨雪天气过程。此次开挂的冷空气，让东北、华北、黄淮一带则纷纷刷新今年下半年来的最低纪录，连江苏、上海、重庆等地都进入“一秒入冬”模式。气温的剧烈变化“撂倒”了不少人，稍不注意一些疾病便乘虚而入，其中肠胃病就是最常见的一种，各大医院人满为患的急诊科，其中有不少就是是因为消化系统问题而来。

重庆市中医药学会资深咨询专家委员会副主任委员、中医曾宪策指出：作为常见病多发病，肠胃病总发病率约占人口的20%左右。年龄越大，发病率越高，特别是50岁以上的中老年人及婴幼儿人群更为多见。冬季气温低，是胃肠疾病的高发期，不仅是老胃炎、胃溃疡患者要多加注意，普通人群也要提高警惕。而冬日常见的胃肠疾病多是由以下几个方面引起的：

1、盲目进补，喜食辛辣油腻；主要症状：腹痛、腹泻、腹胀

天冷了，大家都胃口大增，还讲究食补加餐。补品多是油腻食物，会加重肠胃的负担，导致消化不良，胃堵、胀气。另外，冬天很多人都喜欢吃麻辣、海鲜等刺激性食物，如果餐桌上冷热食物混杂，频频喝酒喝饮料，很容易出现腹痛、腹泻、腹胀等胃肠不适症状。

2、运动过少、长时间不动；主要症状：疲倦胀气，不想吃东西

冬季天冷，人们的户外运动减少，大家都喜欢窝在家中打牌娱乐。其实久坐不动也会损伤肠胃，影响消化功能，造成食欲不振、胃肠功能紊乱等。而且运动少了，胃肠蠕动也会减慢，稍微多吃点也容易引起消化不良。

3、保暖工作不到位，主要症状：头晕、消化不良、胃堵胃胀

胃肠部位十分娇嫩，特别是对温度的感知非常的敏感，如果气温变化太大，肠胃保暖不到位的话，“受凉”就会导致头晕、堵、胀、嗳气、消化不良等症状的发生。

冬季虽然是肠胃病的高发季节，但是适当注意就能加以防范。冬季保护肠胃，曾宪策建议从这几个方面入手：首先，冬季应该适当的参加体育锻炼，注意保暖，及时增添衣服；其次，吃东西最好有规律，进补、吃麻辣油腻的东西应适量；平时还可在家中准备一些调理肠胃的中成药，肠胃不舒服时喝上两支太极藿香正气液，不仅能加快胃肠蠕动，增加消化吸收，还能调理肠胃功能，修复辛辣生冷引起的粘膜损伤，防治腹痛、腹泻、腹胀。