专家提醒：群众预防性购流感药应谨遵医嘱保持理性

新华社石家庄1月12日电(记者李继伟、赵鸿宇)记者从河北省卫计委获悉，入冬以来，河北流感患者就诊率略高于去年同期水平，河北已采取相关措施积极应对。针对部分市民“囤药”现象，专家提醒，群众预防性购药应谨遵医嘱保持理性。

记者了解到，由于部分市民从互联网等渠道了解到“磷酸奥司他韦”等处方药有“特殊”药效，便开始“囤货”，造成部分药品供应紧张。石家庄市民程先生告诉记者，7日晚因爱人出现流感发烧症状，紧急送至河北省人民医院就诊，根据医生药方需购买处方药“磷酸奥司他韦”治疗，而医院药房已无此药。之后他寻访附近药店，均表示无货。

河北省疾控中心病毒病防治所所长齐顺祥表示，从目前监测结果和流感病毒以往活动规律来看，本流行季流感病毒活动水平仍将继续上升。

针对部分市民“囤药”现象，河北医科大学第一医院药学部主任周春华表示，流感一般为病毒感染，依靠自身免疫力，通常7天可自愈，如果患者症状较轻，只需服用缓解症状的药物，不必过度恐慌。为防治流感，条件允许可提前接种相关疫苗预防。患者除可服用药物“磷酸奥司他韦”外，其他如“帕拉米韦”等相关药物均有积极疗效。

另据记者了解，面对流感疫情仍将持续的趋势，河北卫计委目前积极应对，通过加强疫情监测、加强流感疫情应对、加强流感防治宣传教育、合理调配诊疗力量、加强短缺药品供应等5项紧急措施，以保障群众生命健康安全。